Глава Еврокомиссии посоветовала европейцам не планировать летний отпуск

Фото: Урсула фон дер Ляйен (flickr.com/secdef)

По ее словам, никто не может делать достоверные прогнозы на июль и август

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не советует делать бронирования для летнего отпуска из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью фон дер Ляйен изданию Bild am Sonntag.

По ее словам, никто не может делать достоверные прогнозы на июль и август.

"Советую подождать с такими планами. Пока никто не может делать достоверные прогнозы на июль и август", - сказала фон дер Ляйен.

При этом она ожидает, что ограничения на посещение домов престарелых, введенные из-за коронавируса, сохранятся и в 2021 году.

"Без вакцины контакты пожилых людей должны быть ограничены настолько, насколько это возможно. Я знаю, что это трудно, а одиночество - это угнетение. Но это касается жизни", - заявила фон дер Ляйен.

По ее оценкам, вакцина от COVID-19 может быть доступной позднее в конце года.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения подписала соглашения со 130 производителями, которые будут работать над вакциной против вируса COVID-19. По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, на сегодня над разработкой вакцины работают ежедневно сотни человек по всему миру.

Также РБК-Украина сообщало, что на фоне пандемии коронавируса президент Владимир Зеленский пообещал украинским ученым миллион долларов за вакцину от COVID-19