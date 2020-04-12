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Глава Еврокомиссии посоветовала европейцам не планировать летний отпуск

Новости » Коронавирус     12.04.2020 - 13:34
Глава Еврокомиссии посоветовала европейцам не планировать летний отпуск
Фото: Урсула фон дер Ляйен (flickr.com/secdef)

По ее словам, никто не может делать достоверные прогнозы на июль и август

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не советует делать бронирования для летнего отпуска из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью фон дер Ляйен изданию Bild am Sonntag.

По ее словам, никто не может делать достоверные прогнозы на июль и август.

"Советую подождать с такими планами. Пока никто не может делать достоверные прогнозы на июль и август", - сказала фон дер Ляйен.

При этом она ожидает, что ограничения на посещение домов престарелых, введенные из-за коронавируса, сохранятся и в 2021 году.

"Без вакцины контакты пожилых людей должны быть ограничены настолько, насколько это возможно. Я знаю, что это трудно, а одиночество - это угнетение. Но это касается жизни", - заявила фон дер Ляйен.

По ее оценкам, вакцина от COVID-19 может быть доступной позднее в конце года.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения подписала соглашения со 130 производителями, которые будут работать над вакциной против вируса COVID-19. По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, на сегодня над разработкой вакцины работают ежедневно сотни человек по всему миру.

Также РБК-Украина сообщало, что на фоне пандемии коронавируса президент Владимир Зеленский пообещал украинским ученым миллион долларов за вакцину от COVID-19

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