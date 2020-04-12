ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Глава Єврокомісії порадила європейцям не планувати літню відпустку

Новини » Коронавірус     12.04.2020 - 13:34
Глава Єврокомісії порадила європейцям не планувати літню відпустку
Фото: Урсула фон дер Ляйен (flickr.com/secdef)

За її словами, ніхто не може робити достовірні прогнози на липень і серпень

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн не радить робити бронювання для літньої відпустки через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю фон дер Ляйєн виданню Bild am Sonntag.

За її словами, ніхто не може робити достовірні прогнози на липень і серпень.

"Раджу почекати з такими планами. Поки ніхто не може робити достовірні прогнози на липень і серпень", - сказала фон дер Ляйєн.

При цьому вона очікує, що обмеження на відвідування будинків престарілих, запроваджені через коронавірус, збережуться й у 2021 році.

"Без вакцини контакти літніх людей повинні бути обмежені настільки, наскільки це можливо. Я знаю, що це важко, а самотність - це пригнічення. Але це стосується життя", - заявила фон дер Ляйєн.

За її оцінками, вакцина від COVID-19 може бути доступною пізніше в кінці року.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я підписала угоди зі 130 виробниками, які будуть працювати над вакциною проти вірусу COVID-19. За словами генерального директора ВООЗ Тедроса Аданома Гебреісуса, на сьогодні над розробкою вакцини працюють щодня сотні людей по всьому світу.

Також РБК-Україна повідомляло, що на тлі пандемії коронавірусу президент Володимир Зеленський пообіцяв українським вченим мільйон доларів за вакцину від COVID-19

Зеленський обіцяє мільйон доларів за вакцину від COVID-19, - головний санлікар Суд відмовився штрафувати українця без маски в громадському місці
Новини України ЕвропаКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся