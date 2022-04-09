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Глава Еврокомиссии назвала действия российских войск в Украине военными преступлениями

Новина українською →
Украина, Суббота 09 апреля 2022 13:23
Глава Еврокомиссии назвала действия российских войск в Украине военными преступлениями Фото: глава Еврокомиссии назвала события в Буче военными преступлениями (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в субботу, что российские войска, по-видимому, совершили военные преступления, нанося удары по гражданскому населению в Украине. Но она сказала, что юристы должны расследовать эти события.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Покидая Украину после визита, она сказала, что в пятницу своими глазами видела разрушения в городе Буча под Киевом. В пятницу группа судебно-медицинских экспертов приступила к эксгумации массового захоронения с телами мирных жителей, которые были убиты, когда русские оккупировали город.

"Мой инстинкт подсказывает: если это не военное преступление, то что такое военное преступление? Но я врач по образованию, а юристы должны провести тщательное расследование", - сказала фон дер Ляйен журналистам в поезде, отправляющемся из Украины в субботу.

Фон дер Ляйен сказала, что ЕС работает с Украиной в рамках совместной следственной группы, чтобы собрать доказательства возможных военных преступлений для использования в будущих судебных делах.

"Чрезвычайно важно, чтобы это было хорошо задокументировано, чтобы предотвратить поражение в суде, если окажется, что доказательств недостаточно", - сказала фон дер Ляйен.

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил в прошлом месяце, что он начал расследование возможных военных преступлений в Украине.

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