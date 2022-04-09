ru ua
Сб, 09 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Глава Єврокомісії назвала дії російських військ в Україні військовими злочинами

Новость на русском →
Україна, Субота 09 квітня 2022 13:23
Глава Єврокомісії назвала дії російських військ в Україні військовими злочинами Фото: глава Єврокомісії назвала події в Бучі військовими злочинами (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила в суботу, що російські війська, мабуть, вчинили військові злочини, завдаючи ударів по цивільному населенню в Україні. Але вона сказала, що юристи повинні розслідувати ці події.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Залишаючи Україну після візиту, вона сказала, що в п'ятницю своїми очима бачила руйнування в місті Буча під Києвом. У п'ятницю група судово-медичних експертів приступила до ексгумації масового поховання з тілами мирних жителів, які були вбиті, коли росіяни окупували місто.

"Мій інстинкт підказує: якщо це не військовий злочин, то що таке військовий злочин? Але я лікар за освітою, а юристи повинні провести ретельне розслідування", - сказала фон дер Ляєн журналістам у поїзді, що відправляється з України в суботу.

Фон дер Ляєн сказала, що ЄС працює з Україною в рамках Спільної слідчої групи, щоб зібрати докази можливих військових злочинів для використання в майбутніх судових справах.

"Надзвичайно важливо, щоб це було добре задокументовано, щоб запобігти поразці в суді, якщо виявиться, що доказів недостатньо", - сказала фон дер Ляєн.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив минулого місяця, що він почав розслідування можливих військових злочинів в Україні.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Буча
NEWS
45-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
45-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Ембарго на нафту і газ. Або як Євросоюз може залишити Путіна без грошей на війну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Ембарго на нафту і газ. Або як Євросоюз може залишити Путіна без грошей на війну