Глава Еврокомиссии назвала дефолт России вопросом времени

"Санкции с каждой неделей все глубже проникают в российскую экономику: экспорт в Россию упал на 70%. 700 российских самолетов потеряли свои лицензии из-за отсутствия запчастей и обновлений программного обеспечения", - заявила она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что сотни крупных компаний и тысячи специалистов отворачиваются от РФ.

"Согласно текущим прогнозам, валовой внутренний продукт России сократится на 11%. Национальный дефолт России - лишь вопрос времени", - заявила она.

По словам главы Еврокомиссии, российский диктатор Владимир Путин также уничтожает войной против Украины свою собственную страну и будущее ее народа.