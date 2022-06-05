UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Глава Еврокомиссии: Наш моральный долг сделать возможным вступление Украины в ЕС

Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Европейский союз должен сделать возможным вступление Украины в блок. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала это моральным долгом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Урсулы фон дер Ляйен во время выступления на форуме по безопасности GLOBSEC 2022.

"Это не только наш стратегический интерес, но и моральный долг сделать возможным вступление Украины в ЕС", - сказала она.

Она напомнила, что Еврокомиссия поддержала создание единой платформы, которая объединит инициативы и финансовую поддержку от США, МВФ, Всемирного банка, ОЭСР, G20 и отдельных стран для восстановления Украины.

"Эта платформа управляется и принадлежит Украине. Потому что Украина должна сама решать свое будущее. Европейская комиссия будет предоставлять Украине экспертную поддержку по эффективным вложениям инвестиций и необходимым реформам. Это выстроит путь к Европейскому союзу", - отметила Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, поддержка вступления в ЕС среди украинцев превысила 90%. В первые дни войны произошел рост с 68% до 86%, далее рост продолжился и по состоянию на конец марта составляет 91% - абсолютный рекорд за все годы исследований.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз