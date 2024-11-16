Глава Єврокомісії заявила, що Європа готова до зими, незважаючи на шантаж Путіна

Вона підкреслила, що російський диктатор Володимир Путін знову використовує енергію як зброю та шантаж. Але на європейському континенті до цього готові, оскільки газові сховища Євросоюзу наповнені.

"Путін знову використовує енергію як зброю. Він намагається шантажувати Австрію та Європу, скорочуючи постачання газу. Ми готові до цього та готові до зими. Газові сховища по всьому ЄС заповнені. Як уже сказав (австрійський канцлер – ред.) Карл Нехаммер, учора Європа об'єдналася у підтримці Австрії", - написала вона.