Глава Єврокомісії запропонувала надати Україні членства в ЄС, - Bloomberg

За словами джерел, знайомих із перебігом переговорів, фон дер Ляєн раніше цього місяця заявила послам ЄС, що блоку необхідно розширити свої кордони, щоб визнати нові геополітичні реалії. За її словами, Україні та Молдові необхідно буде надати членство, щоб не допустити їхнього потрапляння під вплив країн, які не поділяють цінності блоку.

Цим двом країнам, а також іншим країнам, які подали заявку на вступ до ЄС, включаючи п'ять країн Західних Балкан, які є кандидатами, необхідно прискорити реформи, щоб привести їх у відповідність до правил блоку, щоб скористатися існуючою політичною підтримкою для вступу нових членів. Джерела попросили не називати їхнього імені, тому що обговорення було приватним.

Для 65-річного блоку дебати означають поглиблення в його основну ідентичність, оскільки держави-члени стикаються з побоюваннями щодо багаторічної війни в Україні та конкуренції з Китаєм та США в економічному та технологічному плані, хоча багато хто починає турбуватися з приводу можливого повернення Дональда Трампа.

Очікується, що у жовтні Єврокомісія оголосить, чи рекомендуватиме вона почати офіційні переговори з Україною та Молдовою про вступ до членів ЄС.

У найближчі місяці 27 держав-членів вирішуватимуть деякі інші важливі питання, у тому числі, чи мають вони тісно співпрацювати з оборонних та військових питань, як фінансувати свої спільні цілі та чи мають вони стати більш гнучкими у процесі прийняття рішень. Про це заявили офіційні особи та дипломати ЄС.

Ціна запитання

Деякі країни побоюються, що поглинання зруйнованої війною України призведе до надто тонкого розподілу обмежених ресурсів ЄС, оскільки європейська конкурентоспроможність вже відстає від США та Китаю. Блоку також доведеться ухвалити деяких претендентів, оскільки у них зберігаються побоювання з приводу корупції та політичних ризиків.

Захисники членства України стверджують, що наслідки ухвалення Києва для бюджету перебільшені. За даними Центру європейської політики, брюссельського аналітичного центру, навіть незважаючи на те, що деякі країни побачать скорочення своїх фондів ЄС, лише Іспанія перейде від чистого отримувача коштів ЄС до того, щоб стати чистим платником у спільний казан.

"Вплив її приєднання на бюджет ЄС перебільшений", - сказав Bloomberg News Стівен Блокманс, директор із досліджень CEPS.

За оцінками CEPS, чисті надходження Києва у вигляді сільськогосподарських фондів, грошей на згуртування та трансфертів з інших регіонів становитимуть близько 18 млрд євро на рік. Це можна порівняти з 12,5 млрд євро, які Україна отримає в рамках запропонованого комісією пакету допомоги, сказав Блокманс.

Багатошвидкісна Європа

ЄС може також обговорити деякі нові проміжні кроки для України, Молдови та країн Західних Балкан. Президент Франції Еммануель Макрон нещодавно заявив, що ЄС, можливо, доведеться розглянути можливість створення багатошвидкісної Європи з різними партнерськими відносинами між різними групами.

Трамп не згадувався під час зустрічі фон дер Ляєн з послами, але деякі уряди також починають готуватися до зміни керівництва у Вашингтоні, яка може піддати трансатлантичні зв'язки ще більшому випробуванню, ніж під час його першого президентського терміну.

У міру зростання чуток про те, що фон дер Ляєн балотуватиметься на другий термін як президент, лідери ЄС починають обговорювати нові способи використання бюджету ЄС та способи покращення процесу ухвалення рішень за рахунок скорочення кількості дій, що вимагають одностайності.

"Якщо ЄС ставатиме все більше і більше, у ньому буде все більше і більше країн, то справді постане питання про право вето для кожної країни, - заявив минулого тижня віце-президент комісії Валдіс Домбровскіс. - Все стає складнішим".

Розширення, а також інші давні проблеми, такі як боротьба з припливом мігрантів, займатимуть центральне місце на порядку денному, коли лідери ЄС зберуться наступного місяця в Гранаді, Іспанія, навіть коли політичні партії почнуть готуватися до європейських виборів, запланованих на червень наступного року. .

Поки неясно, хто братиме участь у цій гонці. Європейська народна партія, найбільша група в Європейському парламенті, чекає на рішення фон дер Ляєн про те, чи добиватиметься вона повторного призначення, як багато хто очікує. Її ім'я також було запропоновано наступником Єнса Столтенберга на посаді голови НАТО, але неясно, чи захоче вона цю роль.

Фон дер Ляєн цілком може залишитися при владі після того, як лідери ЄС розберуться з найвищими посадами після європейських виборів, кажуть дипломати. Але її другий термін виглядатиме зовсім інакше, ніж її перші роки на чолі ЄС.

За словами високопосадовців ЄС та дипломатів, їй вдалося утримати ЄС на плаву в один із найскладніших періодів, одночасно різко розширивши повноваження свого виконавчого директора ЄС.