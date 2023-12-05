Глава ДТЕК зустрівся з президентом Єврокомісії на кліматичній конференції СОР28

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко зустрівся з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і керівником генерального директорату з енергетики Єврокомісії Дітте Юул Йоргенсен на кліматичному саміті COP28.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби.

"Обговорили ключову роль, яку Україна може відіграти в порядку денному ЄС – GreenEnergy та прискорену інтеграцію української енергетичної системи з європейською", - зазначив Тімченко.

Напередодні на СОР28 компанії ДТЕК та Vestas підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо завершення будівництва найбільшої у Східній Європі вітряної електростанції - проекту, який підтримують Європейська комісія та уряди України та Данії.

Встановлена потужність Тилігульської ВЕС становитиме 500 МВт, загальний обсяг інвестицій у проект перевищить 650 млн євро.

Станція буде працювати повністю в конкурентних умовах, без дії "зеленого тарифу" (державної підтримки).

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ДТЕК готовий розпочати будівництво другої черги ВЕС у 2 кварталі 2024 року, а закінчити наприкінці 2025 року. Поступове підключення до мережі змонтованих вітротурбін очікується з кінця 2024 року.

Як зазначалось в повідомленні компанії, проект Тилігульської ВЕС розроблено відповідно до затвердженої акціонером ДТЕК Рінатом Ахметовим довгострокової стратегії компанії щодо досягнення вуглецевої нейтральності та інтеграції в єдиний енергетичний ринок країн Європейського Союзу.