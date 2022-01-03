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Глава дипломатии ЕС завтра посетит Украину с рабочим визитом

Автор: Валерия Полищук

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель посетит Украину с рабочим визитом. Его визит назначен на 4-6 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

"Высокий представитель, вице-президент Жозеп Боррель отправится в Украину 4-6 января. Его первая зарубежная поездка в этом году подчеркивает решительную поддержку ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины в то время, когда страна сталкивается с наращиванием военного потенциала и гибридными действиями России", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой Боррель посетит Донбасс и линию соприкосновения.

После чего прилетит в Киев, где встретится с представителями украинских властей. После чего состоится пресс-конференция.

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