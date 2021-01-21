Глава делегации США впервые примет участие в собрании ВОЗ

США вернутся к обязательствам во Всемирной организации здравоохранения. Главный инфекционист Энтони Фаучи примет участие в собрании ВОЗ.

Об этом сообщила на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она отметила, что Фаучи возглавит делегацию США в организации и удаленно примет участие в первом собрании в ВОЗ.

Напомним, Байден остановил выход США из Всемирной организации здравоохранения.

Также им была запущена инициатива "100 дней в масках", обязующая носить маски во всех федеральных учреждениях.

Также сообщалось, что администрация Байдена использует закон об оборонном производстве для ускорения вакцинации от СOVID-19. Планируется увеличить производство оборудования, необходимого для распространения вакцин, такого как стеклянные флаконы, иглы и шприцы.

Ранее Фаучи заявлял, что даже после появления вакцины от коронавируса останется потребность в ношении защитных масок и социальном дистанцировании.