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Интервью

Глава Антикоррупционной инициативы ЕС: только 19 дел НАБУ по коррупции получили решение суда

НовостиПроисшествия    30.06.2018 - 14:50
Фото: НАБУ (twitter.com/nab_ukr)
Фото: НАБУ (twitter.com/nab_ukr)

Ткешелашвили считает, что вопрос получения решений по делам сможет решиться благодаря созданию антикоррупционного суда

Только 19 антикоррупционных дел Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) получили решение суда. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила председатель Антикоррупционной инициативы Европейского союза Эка Ткешелашвили во время создания "Аллеи борьбы" в Ботаничному саду им. Гришка в Киеве.

"Сегодня в "Парке коррупции" мы высаживаем 140 саженцев - кустов буксуса, которые символизируют число антикоррупционный дел, переданных НАБУ в суд после расследования. К сожалению, мы пока получили решение суда только по 19 делам из 140", - рассказала Ткешелашвили.

По ее словам, саженцы являются символом роста будущего успеха в борьбе с коррупцией.

"Другие дела тоже должны получить решение суда. Это пока что вопрос судебной ветви власти, которую сейчас реформируют. Это недостаток судей, а также характер судебной власти - именно поэтому и началась реформа", - добавила она.

По ее словам, вопрос получения решений по делам сможет решиться благодаря созданию антикоррупционного суда.

 

Фото: "Аллея борьбы" (РБК-Украина)

Напомним, ранее в НАБУ сообщали, что Украина потеряла свыше 450 млн гривен через коррупцию в земельной сфере.

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Теги публикации: НАБУ, антикоррупционный суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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