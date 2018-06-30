Глава Антикоррупционной инициативы ЕС: только 19 дел НАБУ по коррупции получили решение суда

Ткешелашвили считает, что вопрос получения решений по делам сможет решиться благодаря созданию антикоррупционного суда

Только 19 антикоррупционных дел Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) получили решение суда. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила председатель Антикоррупционной инициативы Европейского союза Эка Ткешелашвили во время создания "Аллеи борьбы" в Ботаничному саду им. Гришка в Киеве.

"Сегодня в "Парке коррупции" мы высаживаем 140 саженцев - кустов буксуса, которые символизируют число антикоррупционный дел, переданных НАБУ в суд после расследования. К сожалению, мы пока получили решение суда только по 19 делам из 140", - рассказала Ткешелашвили.

По ее словам, саженцы являются символом роста будущего успеха в борьбе с коррупцией.

"Другие дела тоже должны получить решение суда. Это пока что вопрос судебной ветви власти, которую сейчас реформируют. Это недостаток судей, а также характер судебной власти - именно поэтому и началась реформа", - добавила она.

По ее словам, вопрос получения решений по делам сможет решиться благодаря созданию антикоррупционного суда.

Фото: "Аллея борьбы" (РБК-Украина)

Напомним, ранее в НАБУ сообщали, что Украина потеряла свыше 450 млн гривен через коррупцию в земельной сфере.