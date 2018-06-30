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Голова Антикорупційної ініціативи ЄС: лише 19 справ НАБУ щодо корупції отримали рiшення суду

НовиниНадзвичайні події    30.06.2018 - 14:50
Фото: НАБУ (twitter.com/nab_ukr)
Фото: НАБУ (twitter.com/nab_ukr)

Ткешелашвілі вважає, що питання отримання рішень у справах зможе вирішитися завдяки створенню антикорупційного суду 

Лише 19 антикорупцiйних справ Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) отримали рiшення суду. Про це у коментарі РБК-Україна повідомила голова Антикорупційної ініціативи Європейського союзу Ека Ткешелашвілі під час створення "Алеї боротьби" у Ботаничному саду ім. Гришка у Києві.

"Сьогодні у "Парку корупції" ми висаджуємо 140 садженців - кущів буксуса, які символізують кількість антикорупційний справ, переданих НАБУ до суду після розслідування. На жаль, ми наразі отримали рішення суду лише по 19 справам із 140", - розповіла Ткешелашвілі.

За її словами, садженці є символом зростання майбутнього успіху у боротьбі з корупцією.

"Іінші справи також мають отримати рішення суду. Це поки що питання судової гілки влади, яку наразі реформують. Це недолік суддів, а також характер судової влади - саме тому і почалась реформа", - додала вона. 

За її словами, питання отримання рішень у справах зможе вирішитися завдяки створенню антикорупційного суду.

 

Фото: "Алея боротьби" (РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше у НАБУ повідомляли, що Україна втратила понад 450 млн гривень через корупцію у земельній сфері.

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Теги публікації: НАБУ, антікоррупційний суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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