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Глава ADL рассказал об алгоритме, блокирующем разжигание ненависти и антисемитизма в соцсетях

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Киев, Среда 15 декабря 2021 18:10
Глава ADL рассказал об алгоритме, блокирующем разжигание ненависти и антисемитизма в соцсетях Фото: Джонатан Гринблатт (пресс-служба KJF)
Автор: Артем Горовенко

Глава Антидиффамационной лиги (ADL) Джонатан Гринблатт в выступлении на третьем Kyiv Jewish Forum заявил о создании алгоритма для соцсетей, блокирующего разжигание ненависти и антисемитизма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-трансляцию форума.

"ADL является старейшей организацией, борющейся с проявлениями ненависти в мире. Мы были лидером в борьбе с антисемитизмом более века, а сегодня одним из наших главных приоритетов является самое современное проявление антисемитизма. Антисемитизм и ненависть, которые проявляются в Интернете через социальные сети, виртуальные среды, онлайн-игры, программы для обмена сообщениями и другие инструменты", - отметил в выступлении на KJF-2021 Джонатан Гринблатт.

По его словам, необходимо привлечь крупные технологические компании к ответственности за роль в разрушении демократии и подстрекательстве к насилию против евреев и других меньшинств.

Он сообщил, что ADL проанализировала одну подгруппу игр, и результаты тревожны.

"Наш опрос показал, что 7% взрослых геймеров сталкивались с отрицанием Холокоста и дискуссиями о нем во время игр. Сегодня ADL сотрудничает с ведущими игровыми компаниями, от Microsoft до Electronic Arts и многими другими, со студиями-разработчиками игр, чтобы помочь индустрии лучше понять и контролировать харрасмент в онлайн-играх", - рассказал глава ADL.

ADL разработала стратегию, которую в организации называют планом исправления. Она подразумевает комплексный подход - от регуляции и реформ до распространения медиа-грамотности.

"Так же, как встроенный алгоритм конфиденциальности продвигается с заметным успехом, мы считаем, пришло время для того, чтобы популяризировать разработку и широкую имплементацию встроенного в социальные сети алгоритма, направленного против ненависти", - отметил эксперт.

Kyiv Jewish Forum проводится в третий раз и за это время стал авторитетной международной дискуссионной площадкой. Основателем форума является президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин.

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