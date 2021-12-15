Голова ADL розповів про алгоритм, що блокує розпалення ненависті та антисемітизму в соцмережах

Голова Антидифамаційної ліги (ADL) Джонатан Грінблатт у виступі на третьому Kyiv Jewish Forum заявив про створення алгоритму для соцмереж, що блокує розпалювання ненависті та антисемітизму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-трансляцію форуму.

"ADL є найстарішою організацією, яка бореться з проявами ненависті у світі. Ми були лідером у боротьбі з антисемітизмом понад століття, а сьогодні одним із наших пріоритетів є найсучасніший прояв антисемітизму. Антисемітизм і ненависть, які проявляються в Інтернеті через соціальні мережі, віртуальні середовища, онлайн-ігри, програми для обміну повідомленнями та інші інструменти", - зазначив у виступі на KJF-2021 Джонатан Грінблатт.

За його словами, необхідно притягнути великі технологічні компанії до відповідальності за роль у руйнуванні демократії та підбурюванні до насильства проти євреїв та інших меншин.

Він повідомив, що ADL проаналізувала одну підгрупу ігор, і результати тривожні.

"Наше опитування показало, що 7% дорослих геймерів стикалися із запереченням Голокосту та дискусіями щодо нього під час ігор. Сьогодні ADL співпрацює з провідними ігровими компаніями, від Microsoft до Electronic Arts і багатьма іншими, студіями-виробниками ігор, щоб допомогти індустрії краще зрозуміти та контролювати харасмент в онлайн-іграх", - розповів голова ADL.

ADL розробила стратегію, яку в організації називають планом виправлення. Вона передбачає комплексний підхід – від регуляції та реформ до поширення медіаграмотності.

"Так само як вбудований алгоритм конфіденційності просувається з помітним успіхом, ми вважаємо, що настав час для того, щоб популяризувати розробку та широку імплементацію вбудованого у соціальні мережі алгоритму, спрямованого проти ненависті", - зазначив експерт.

Kyiv Jewish Forum проводиться втретє і за цей час став авторитетним міжнародним дискусійним майданчиком. Засновником форуму є президент Єврейської конфедерації України, віцепрезидент Всесвітнього Єврейського Конгресу Борис Ложкін.