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Гладковский назвал дело против него фейковым и обратился к журналистам

Новости » Политика    23.05.2019 - 09:30
Гладковский назвал дело против него фейковым и обратился к журналистам
Фото: Олег Гладковский (пресс-служба)

Бывший первый замсекретаря СНБО заявил, что никакого "дела Гладковского" не существует

Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский обратился к СМИ с просьбой не вредить его репутации, упоминая его фамилию в контексте "несуществующих и фейковых дел". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление.

В частности, Гладковский назвал дело против себя "фейковым" и пообещал подавать в суд на СМИ.

"Никакого "дела Гладковского" не существует. Для всестороннего и беспристрастного расследования я указом президента Украины был уволен с занимаемой должности. Расследование дел, в которых упоминается фамилия моего сына, которые, очевидно, были искусственно скомпилированы из лживых провокационных фактов и проданы за 30 сребреников, уже доказали, что никакого отношения ко мне и членам моей семьи к каким-либо сделкам не было установлено", - заявил Гладковский.

Он подчеркнул, что в своей жизни много отдал стране, привлекая сотни миллионов долларов инвестиций в развитие экономики и создав десятки тысяч рабочих мест на предприятиях, которые работают и платят налоги в бюджет.

"Начиная с 2014 года в качестве первого заместителя секретаря СНБО, председателя Межведомственной комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса и председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля мной лично было приложено немало усилий для развития украинской армии и выхода ее на качественно новый уровень. Лживые обвинения определенных политиканов и предателей вредят не только моей репутации, но и наносят огромный удар по армии, стране и ее обороноспособности", - подчеркнул Гладковский.

Также он заявил, что будет обращаться в суды за дальнейшее распространение ложной информации, вредящей его имиджу и деловой репутации.

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