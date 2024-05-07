GivingCharityPass: 5 000 000 грн на благодійність від WhiteBIT та Української асоціації футболу

Благодійний марафон пройшов під хештегом #GivingCharityPass, в рамках якого щотижня перераховувалася грошова допомога на цивільні та військові потреби.

Сума у розмірі 2 000 000 була передана благодійному фонду "Хартія" на придбання дронів у рамках збору під назвою "Збір на ураження‎" в 13 бригаду оперативного призначення НГУ "Хартія‎".

Ще 1 500 000 грн було передано одному з військових спецпідрозділів на закупівлю планшетів та портативних зарядних станцій EcoFlow. Це обладнання необхідне для збереження зв'язку та забезпечення комфорту у важких умовах.

Також 1 500 000 грн отримала Українська асоціація футболу людей з інвалідністю. Така сума забезпечить присутність Чоловічої збірної України з футболу серед гравців з ампутованими кінцівками на Євро-2024 у Франції.

"WhiteBIT залишається соціально відповідальною компанією та продовжує допомагати українським військовим і підтримувати гуманітарні проєкти. За два роки повномасштабної війни компанія передала на допомогу українській армії та цивільним понад 415 000 000 гривень. Саме тому ми з радістю підтримали ініціативу наших партнерів - Української асоціації футболу. Ми також віримо в те, що футбол обʼєднує націю, і цей спорт повинен бути інклюзивним, тому мали честь сприяти поїздці чоловічої збірної України з футболу серед гравців з ампутованими кінцівками на Євро-2024", - наголосив CEO та засновник WhiteBIT Володимир Носов.

За словами президента УАФ, Андрія Шевченка: "Одним із головних напрямків діяльності УАФ є реалізація соціальних проєктів та проєктів з розвитку футболу. Також асоціація регулярно долучається до кампаній зі збору коштів для військових. Я радий, що WhiteBIT, один з основних партнерів національної збірної, приєднався до ініціативи, підтримавши чоловічу збірну України з футболу серед гравців з ампутованими кінцівками, а також перерахувавши кошти на нагальні потреби військових. Окрема подяка - СЕО та засновнику WhiteBIT Володимиру Носову за його підтримку та відданість нашим героям".

#GivingCharityPass відобразив дух єдності, коли бізнеси та громадські організації обʼєднуються заради спільної справи та роблять значні внески на користь українських воїнів та процвітання національного спорту, наближаючи нашу перемогу та підтримуючи спортивну галузь.

Нагадаємо, WhiteBIT - одна з найбільших європейських криптобірж родом з України, заснована у 2018 році. На біржі представлено 520+ торгових пар, 270+ цифрових активів та 10 державних валют.

Компанія співпрацює з Києво-Могилянською академією, МЗС України, є партнером збірної України з футболу, футбольних клубів "Барселона" та "Трабзонспор", Lifecell та кіберспортивної платформи FACEIT.