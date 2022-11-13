Гітару Пола Маккартні продали на аукціоні. Кошти підуть на підтримку України

Майстри Gibson Luthiers випустили обмежену серію електрогітар Guitars For Peace Les Paul Custom, які спеціально пофарбовані у жовто-блакитні кольори українського прапора. Ці інструменти, що належали таким славетним музикантам, як Пол Маккартні, Сол Гадсон (Слеш) та Rolling Stones, продали на аукціоні в суботу, 12 листопада.

За даними Julien's, наприклад, інструмент, з яким Маккартні виступив улітку, було продано за 77 тисяч доларів. Гітара Слеша пішла з молотка за 31 тисячу доларів, а мексиканської поп-рок-групи Maná - понад 11 тисяч доларів. Кошти від аукціону обсягом 100% підуть на поточні гуманітарні потреби народу України, а також на відновлення у країні музичних проєктів після закінчення війни Росії проти України.

Гітари підписані зірками-виконавцями, крім автографів, на них нанесено різніманітні малюнки - білі голуби з оливковими гілками, символ миру (peace).

На аукціоні також продавались книги з автографами Пола Маккартні, The Rolling Stones, Слеша, Фера Олвери з Maná, Найла Роджерса з Chic, Марка Нопфлера, Лзі Гейла, Марго Прайса, Алекса Лайфсона, Blossoms, The Fratellis, Kasabian, Madness, Мейсі Пітерса, Палома Фейта, "Шарлатани", "Вакцини", "Тойя", "Мій хімічний роман", актора Джейсона Момоа та ін.