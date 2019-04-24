Гипермонополию Ахметова могут рассмотреть на СНБО

Вопрос монополизма энергохолдинга ДТЭК олигарха Рината Ахметова пора выносить на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Об этом в своем Facebook написала народный депутат, секретарь парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Виктория Войцицкая.

Она напомнила, что 25 апреля Антимонопольный комитет может разрешить Ахметову пополнить свою "энергетическую империю" еще двумя облэнерго – "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго".

"Энергетическая гипермонополия Ахметова – в шаге от достройки. Вопрос выносится на АМКУ. Может, пора уже на СНБОУ? Пока украинцы дерутся в соцсетях по поводу последних президентских выборов, Ахметов потихоньку монополизирует еще один сегмент энергетики – распределение и розничную торговлю электроэнергией", - написала депутат.

Войцицкая пояснила, что ДТЭК Ахметова выстраивает вертикально интегрированную монопольную структуру для тотального контроля над каждым звеном украинской энергетики.

"Завтрашнее возможное согласование АМКУ концентрации в руках ДТЭК более 35% рынка распределения электроэнергии фактически открывает Ахметову дорогу к скупке всех облэнерго страны. Ведь прецедент концентрации будет создан. Контролируя почти половину распределения электроэнергии и, соответственно, высокую долю ее реализации конечным потребителям, Ахметов в ручном режиме будет управлять спросом на электроэнергию в масштабах страны, а значит будет контролировать ценовую политику", - предупредила нардеп.

Она убеждена, что как только ДТЭК Ахметова получит эти компании, тарифы на электроэнергию для потребителей вырастут.

"Если разрешение на покупку "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго" будет предоставлено, мышеловка закроется – дорога к полной монополизации энергорынка Ахметовым будет свободна. И остановить ДТЭК, который будет проезжать катком по благосостоянию украинцев, будет почти невозможно. Высокие тарифы на электроэнергию как тормоз развития производства будут и дальше тянуть экономику вниз", - подчеркнула Войцицкая.

Нардеп отметила, что вопрос монополизма ДТЭК пора выносить уже не на АМКУ, а на СНБО.

"Угрожающий для экономики и безопасности Украины уровень монополизации энергетики со стороны структур, которые связывают с Кремлем – это разве не тема для немедленного рассмотрения новым составом Совета нацбезопасности? Уверена, что да. Будем требовать решительных шагов от нового руководства СНБОУ для демонополизации отрасли", - написала она.

Напомним, ранее тарифы для Ахметова побили новый рекорд. Электроэнергию в угольных электростанций Украина закупала в феврале 2019 года почти в два раза дороже цен, по которым в Европе покупали электроэнергию группы донецкого олигарха.

Состояние Ахметова, по данным Bloomberg Billionaires Index, выросли на 830 млн долларов за один месяц и по состоянию на 1 февраля 2019 года составили 6,04 млрд долларов. Таким образом Ахметов остается единственным украинцем в рейтинге самых богатых людей мира.