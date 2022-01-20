Гиперкар PEUGEOT 9X8 HYBRID получил совершенный дизайн

Нечто гораздо большее, чем просто гоночный автомобиль: PEUGEOT 9X8 представляет собой легендарный объект, революцию в эстетике и технике, а также воплощение совершенного дизайна. Перед тем как он отправится покорять трассы гонок на выносливость по всему миру в 2022 году, шеф-дизайнер PEUGEOT Матиас Осанн устроил для него фотосессию в обстановке архитектуры брутализма. Фотограф Агнешка Дорошевич, специализирующаяся на съемках суперкаров и мира моды, постаралась максимально эффектно запечатлеть игру света и контраст с грубыми бетонными поверхностями. Ее снимки стали метафорой 24 часов Ле-Мана – культовой гонки, на протяжении долгих часов которой тьма сменяет свет.

Создавая новый 9X8 Hybrid, команда дизайнеров PEUGEOT пошла ва-банк. Этот автомобиль был наделен всеми современными дизайнерскими особенностями, характерными для бренда: кошачья грация, плавные линии, усиливаемые спортивными акцентами, элегантные и мускулистые колесные арки, а также, разумеется, фирменные световые элементы в виде "когтей льва". Обтекаемые и элегантные формы PEUGEOT 9X8 пробуждают эмоции и воплощают скорость.

СОВЕРШЕНСТВО

Создание гоночного автомобиля – заветная мечта каждого автомобильного дизайнера. Однако до сих пор шансы воплотить эту мечту в жизнь стремились к нулю: вместо стиля и идентичности бренда на первое место неминуемо выходили соображения максимальных динамических характеристик, в результате чего современные гоночные болиды стали практически неотличимы друг от друга. Вклад дизайнеров при этом ограничивался незначительными деталями и гоночной ливреей.

Но создавая гиперкар PEUGEOT 9X8 Hybrid, инженеры и дизайнеры наладили беспрецедентно тесное сотрудничество, чтобы воплотить в этом гоночном автомобиле в равной степени как технологии, так и стиль. "Еще никогда мы не работали в столь тесной связи друг с другом, – говорит шеф-дизайнер PEUGEOT Матиас Осанн. – Мы постоянно контактировали с командой подразделения PEUGEOT Sport, максимально активно сотрудничая с ними".

"Чтобы определить стилистику нашего будущего гоночного автомобиля, мы объявили конкурс среди дизайнеров. Мы получили множество заявок – этот проект вызвал огромный энтузиазм, ведь потенциально наше творение выйдет на одну стартовую решетку с другими легендарными марками, чтобы сразиться с ними в самых культовых гонках мира".

ЛЕВ

Успехи PEUGEOT в автоспорте в первую очередь связаны с потрясающим проектным центром компании и невероятным акселератором инноваций. Перед специалистами всех профессий автомобильный спорт ставит новые задачи, заставляющие проявлять все более оригинальные и творческие подходы.

Являясь квинтэссенцией дизайна PEUGEOT и источником вдохновения для будущих моделей, гиперкар 9X8 Hybrid органично дополняет остальной модельный ряд бренда, включая абсолютно новый PEUGEOT 308. Именно на PEUGEOT 9X8 дебютировала новая эмблема в виде головы льва, представленная в начале 2021 года – и затем украсившая новый PEUGEOT 308.

"Технологии PEUGEOT 9X8 полностью созданы подразделением PEUGEOT Sport, и мы хотели отразить это в нашем дизайне. Не идя ни на какие компромиссы в динамике, мы хотели наделить наш болид уникальным характером, сохранив обтекаемый силуэт, значительно отличающийся от геометричных прототипов для гонок на выносливость прошлого поколения", – объясняет Матиас Осанн.

Еще одним ярким проявлением профессионализма и безупречного вкуса дизайнеров PEUGEOT стал кокпит 9X8, основанный на фирменной концепции организации водительского места i-Cockpit. Как и при дизайне серийных моделей, тщательность, с которой разрабатывался интерьер, сопоставима только с высочайшим уровнем требований, предъявляемых к дизайну кузова – ведь как пилот, так и фанаты у экранов должны с первого взгляда безошибочно понимать: они находятся в автомобиле PEUGEOT. Разумеется, весь кокпит PEUGEOT 9X8 был создан с учетом максимальной эргономичности и удобства для пилота

ПРОРЫВ

Наблюдатели и специалисты единогласно сходятся во мнении: PEUGEOT 9X8 фундаментально отличается от гоночных автомобилей прошлых поколений. Он знаменует собой наступление новой эпохи. "9X8 открывает новую страницу истории автоспорта, – заявили будущие пилоты, впервые увидев болид. – История разделится на "до" и "после" PEUGEOT 9X8, и нам очень повезло принять участие в этом проекте".

"На стенах дизайн-студии, в которой создавался PEUGEOT 9X8, мы разместили три ключевых слова: культовый, экономичный, эмоциональный, – говорит Матиас Осанн. – Поэтому все участники нашей команды – над какими бы задачами они ни работали в рамках процесса создания – всегда помнили об этих идеях. Я старался как можно чаще напоминать всем об идее культовости, потому что я хотел, чтобы наш автомобиль не только получился мгновенно узнаваемым, но и знаменовал собой прорыв, фундаментальную смену поколений".

НИКАКОГО АНТИКРЫЛА

Самой яркой особенностью нового болида, как нельзя лучше отражающей его характер, стало отсутствие заднего антикрыла, придающее автомобилю столь уникальную форму.

Заднее антикрыло впервые появилось на гоночных болидах в Ле-Мане в 1967 году, став с тех самых пор абсолютным стандартом. С 1971 года – уже более 50 лет – первым финишную черту не пересекал ни один автомобиль без антикрыла. И это в очередной раз свидетельствует о смелости и изобретательности дизайнеров и инженеров PEUGEOT.

При создании PEUGEOT 9X8 огромная работа была проделана над конструкцией его задней части. На основе первоначального эскиза несколько вытянутого автомобиля была создана слегка заостренная кабина, а также совершенно уникальная задняя часть, которую мы видим сегодня над задними колесами.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Компания PEUGEOT уже побеждала в Ле-Мане с двумя болидами двух разных поколений: 905 с бензиновым V10 в 1992 и 1993 годах, а также 908 с двигателем V12 HDi-FAP в 2009 году. И теперь PEUGEOT 9X8 с новыми технологиями снова провозглашает наступление новой эры. "Регламент гонок на выносливость позволяет нам продемонстрировать опыт и знания PEUGEOT в области полностью электрических систем привода", – объясняет технический директор проекта Оливье Янсони.

Система полного привода PEUGEOT 9X8, основанная на гибридной силовой установке, похожа на решения для ряда других моделей PEUGEOT, включая PEUGEOT 3008 или PEUGEOT 508. Она сочетает в себе бензиновый двигатель V6 битурбо с рабочим объемом 2,6 литра и мощностью 500 кВт (680 л.с.) на задней оси, а также электрический мотор-генератор мощностью 200 кВт (270 л.с.), вращающий передние колеса.

Оливье Янсони заявил: "Презентуя 9X8, PEUGEOT открывает новую страницу истории гибридных спорткаров. Динамика становится более электризующей и более устойчивой, не вынуждая при этом идти на компромиссы в части конкурентоспособности".

"Мы хотели отразить этот технологический и культурный переход с помощью нового фирменного цвета, который мы назвали "Криптонит", – добавляет Матиас Осанн. – Мы уже представили его незадолго до презентации гиперкара 9X8 Hybrid на новой серийной модели, также оснащенной гибридной силовой установкой – 508 PSE (Peugeot Sport Engineering). Помимо цвета эти модели также объединяет множество технологических решений. За несколько недель они перенесли бренд PEUGEOT в эпоху электрической динамики".

ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР

Команда дизайнеров PEUGEOT также использовала в работе сверхсовременные технологии. "Но не только их, – объясняет Матиас Осанн. – Работа дизайнеров подразумевает чередование проектов и 3D-инструментов, чтобы включить в процесс этапы визуализации в виртуальной реальности".

Для создания объемных моделей дизайнеры использовали компьютерные инструменты 3D-моделирования. Эти технологии также позволяют с легкостью обмениваться файлами между группами инженеров. После того как все 3D-модели были созданы, настал этап виртуальной реальности – своего рода презентация.

"Важным событием стала демонстрация полностью готового PEUGEOT 9X8 нашей команде инженеров с помощью шлема виртуальной реальности. Наш технический директор Оливье Янсони несколько раз обошел вокруг автомобиля со шлемом на голове. Его энтузиазм сыграл решающую роль".

НОЧЬ

"В нашей команде PEUGEOT Design есть фанаты 24 часов Ле-Мана. Они присутствовали на этой гонке в качестве зрителей и знают, что в темноте на трассе у автомобилей очень мало отличительных признаков. Некоторые из них можно опознать по звуку двигателя, но их визуальное присутствие во многих местах ограничивается лишь яркими линиями, исчезающими в ночи".

"Чтобы сделать PEUGEOT 9X8 непохожим ни на один другой автомобиль и гарантировать ему узнаваемость как днем, так и ночью, при его создании мы добавили в силуэт светящиеся компоненты. Для элементов освещения очевидным выбором стали тройные "когти льва", использующиеся на всех наших текущих серийных моделях. С фарами 9X8 Hypercar проблем не возникло, а вот задние фонари потребовали значительных усилий. В итоге мы интегрировали "следы от трех когтей" в отдельные композитные элементы, предусмотрев между ними отверстия для выхода воздуха. И нам уже не терпится увидеть, как они будут смотреться на трассе".

Получив приглашение провести фотосессию PEUGEOT 9X8, Агнешка Дорошевич сразу же увидела в световых элементах нового болида огромный потенциал: "Мы постарались сделать так, чтобы фотосессия продлилась весь день – и даже далеко за полночь. Мне удалось добиться в своих фотографиях идеального воплощения 24 часов Ле-Мана. Дневной свет, искусственное освещение и яркий свет фар сочетаются с эффектным рисунком "когтей льва". Мы, конечно, были совсем не в Ле-Мане, но атмосферу в целом нам удалось передать".