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Гигантские панды больше не считаются исчезающим видом в Китае

Новина українською →
Китай, Пятница 09 июля 2021 19:27
Гигантские панды больше не считаются исчезающим видом в Китае Фото: Гигантские панды больше не считаются исчезающим видом (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Власти Китая заявили, что гигантские панды больше не находятся под угрозой исчезновения. Однако бамбуковые медведи все еще являются уязвимыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Классификация была понижена, поскольку их численность в дикой природе достигла 1 800 особей.

Эксперты говорят, что Китаю удалось спасти культовое животное благодаря долгосрочным усилиям по сохранению, включая расширение среды обитания.

Китай считает панд национальным достоянием, но также одалживает их другим странам в качестве дипломатического инструмента.

В 2016 году Международный союз охраны природы (МСОП) исключил панд из своего списка исчезающих видов и переименовал его в "уязвимый". Однако в то время китайские чиновники оспаривали это решение, заявляя, что оно может ввести людей в заблуждение относительно того, что усилия по охране природы могут быть ослаблены.

Объявление Министерства охраны окружающей среды Китая, сделанное на этой неделе, стало первым случаем изменения статуса животного в собственном списке исчезающих видов, который использует те же стандарты, что и швейцарский МСОП.

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