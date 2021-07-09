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Гігантські панди більше не вважаються зникаючим видом в Китаї

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Китай, П'ятниця 09 липня 2021 19:27
Гігантські панди більше не вважаються зникаючим видом в Китаї Фото: гігантські панди більше не вважаються зникаючим видом (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Влада Китаю заявила, що гігантські панди більше не перебувають під загрозою зникнення. Однак бамбукові ведмеді все ще є вразливими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Класифікація була знижена, оскільки їх чисельність в дикій природі досягла 1 800 особин.

Експерти кажуть, що Китаю вдалося врятувати культову тварину завдяки довгостроковим зусиллям по збереженню, включаючи розширення середовища проживання.

Китай вважає панд національним надбанням, але також позичає їх іншим країнам в якості дипломатичного інструменту.

У 2016 році Міжнародний союз охорони природи (МСОП) виключив панд зі свого списку зникаючих видів і перейменував його в "вразливий". Однак у той час китайські чиновники оскаржували це рішення, заявляючи, що воно може ввести людей в оману щодо того, що зусилля з охорони природи можуть бути ослаблені.

Оголошення Міністерства охорони навколишнього середовища Китаю, зроблене на цьому тижні, стало першим випадком зміни статусу тварини у власному списку зникаючих видів, який використовує ті ж стандарти, що і швейцарський МСОП.

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