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"Гігантська різниця". Усик і Ф'юрі отримали характеристики від іменитого тренера

Вівторок 17 жовтня 2023 14:59
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"Гігантська різниця". Усик і Ф'юрі отримали характеристики від іменитого тренера Фото: Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі вийдуть у ринг взимку (колаж РБК-Україна)
Автор: Антон Федорців

Американський фахівець Малік Скотт оцінив сильні сторони українця Олександра Усика та британця Тайсона Ф'юрі перед поєдинком за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Boxing Social.

Тренер колишнього чемпіона світу Деонтея Вайлдера раніше був спаринг-партнером обох важковаговиків. Він виділив головні якості обох претендентів на боксерську корону.

"Гігантська різниця. Тайсон, із яким я боксував – мій улюблений Тайсон. Він невловимий, швидкий, чудова задня нога, хороше положення рук, не дасть можливості вдарити себе. Коли я бився з Усиком, то він мав найкращий баланс для нанесення ударів. Він нагадав Ломаченка, тілька важковаговика", – заявив Скотт.

Раніше Усик і Ф'юрі узгодили поєдинок за абсолют у хевівейті. Бій між українцем-чемпіоном за версіями IBF, IBO, WBA, WBO та британським боксером із титулом WBC остаточної дати ще не отримав. Робочі варіанти – 23 грудня і січень 2024 року. Поєдинок відбудеться в Саудівській Аравії.

Сага з потенційним боєм Усика проти "Циганського Короля" триває мінімум із літа 2022 року. Після другої перемоги над британцем Джошуа український боксер постійно викликав Ф'юрі на поєдинок. Той, однак, під різними приводами донедавна уникав бою.

До слова, раніше функціонери визначили долю поясу Ф'юрі в разі поразки від Нганну.

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