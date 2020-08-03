Гигабитный Интернет по акции от провайдера Сеть Ланет в Киеве

Скоростной Интернет помогает сделать жизнь в сети насыщенной и по-настоящему яркой. Фильмы и программы, встречи с родными и друзьями, интересные мастер-классы, тренинги и семинары — все это становится доступным в один клик с бесперебойным доступом к Всемирной сети. Исходя из этого, люди все больше внимания уделяют выбору интернет-провайдера, который обеспечит надежное интернет-соединение и стабильно высокую скорость передачи данных. Сделать выбор сложно, ведь все провайдеры Интернета предлагают привлекательные условия, гарантируют высокую скорость Интернета и поражают разнообразием акционных предложений. Как выбрать среди десятков компаний, если обещания и тарифы провайдеров Интернета почти не отличаются? Ответ простой — выбирайте лучших!

Сеть Ланет — лидер скоростного Интернета в Украине

В течение многих лет провайдер Сеть Ланет уверенно сохраняет первенство на рынке телекоммуникационных услуг в Украине. Интернет-провайдер остается лидером скоростного Интернета и неизменно входит в ТОП лучших операторов страны. Международные speed-тесты nPerf и Ookla выводят Сеть Ланет на первые места рейтингов по показателям скорости передачи данных. За многочисленные годы работы компания завоевала любовь миллионов украинцев, ведь предоставляет абонентам:

бескомпромиссное качество и доступные цены;

неограниченный трафик;

бесперебойный доступ и действительно высокую скорость;

большой выбор тарифов Интернет и ТВ;

профессиональную сервисную поддержку без перерывов и выходных;

быстрое и простое подключение без необходимости покупать дорогостоящее оборудование.

С Сетью Ланет пользования Интернетом станет еще более приятным, ведь вы навсегда забудете о длительных загрузках фильмов и других страниц независимо от количества пользователей в вашем доме и погодных условий за окном.

Оплачивай 199 грн и пользуйся гигабитным интернетом до конца года!

С каждым годом акций интернет-провайдеров домашних сетей становится все больше, поэтому удивить пользователей выгодными условиями значительно сложнее. Среди десятков предложений отличается акционный тариф GigaLite от Сети Ланет, с которым пользователь получает возможность пользоваться гигабитным интернетом до конца 2020 года всего за 199 грн!

Оплатив один раз 199 грн, вы получите:

Интернет со скоростью до 1000 Мбит/с до конца 2020-го года. 100% кэшбек в размере первого платежа на бонусный счет в Ланет.TV, который можно использовать для оплаты услуг в сервисе.

Акция доступна для новых абонентов, а также пользователей, которые не пользовались услугами интернет-провайдера более 90 дней до момента ее начала. Предложение лимитированное: ежедневно акционное подключение могут осуществить только 100 абонентов, поэтому не медлите, звоните или оставляйте заявку на сайте, чтобы уже сегодня получить бесплатное подключение и пользоваться многочисленными преимуществами гигабитного Интернета! Акция действует до 24.08.2020.

Контакты:

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