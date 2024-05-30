Ягідні поля та відпочинок. Куди можна поїхати збирати полуницю за містом

Ферма з ягодами, де забувають про поспіх та стрес

На Чернігівщині в селі Пархимів працює еко-ферма "Копиця сіна", куди гостей запрошують забути про поспіх та стрес. Там можна гладити тварин – у міні-зоопарку є кози, кози, єноти, фотографуватися у фотозоні, відпочити в апі-будиночку, замовити обід чи самим посмажити шашлики, скупатися в озері.

Але найцікавіше на початку літа – необмежено збирати полуницю з поля. Їсти ягоди з кущів можна безлімітно, а за зібраний у тару врожай треба буде заплатити – 90 грн/кг (ціна варіюватиметься від дати).

Заздалегідь можна замовити екскурсію фермою (дитячий квиток – 130 грн, дорослий – 150 грн), майстер-клас з приготування сирних кульок Лабне (200 грн), відвідати чайну церемонію.

Вхід на ферму коштує 120 грн для дорослих, 100 грн – для дітей від 3 років, діти до 3 років та військовослужбовці – безкоштовно.

На фермі можна поснідати, пообідати, повечеряти та придбати фермерські продукти: консервацію, мед, сири, м'ясо.

Фото: Сезон полуниці на фермі на Чернігівщині (facebook.com/kopytsyasina)

Органічна ферма з лавандою і ягодами на Київщині

За 40 км від Києва збирати ягоди можна на органічній фермі "oLawander" в селищі Димер. На полунично-лавандовій фермі вирощують сорт ягід, який плодоносить до осені. Пізніше дозрівають також ожина та лохина.

Еко-парк – красива локація для відпочинку з дітьми. На території є кав'ярня та гойдалки, гамаки, галявини, де діти можуть побігати по траві.

Поле відкрите для самостійного збору ягід вже 5 років. Вхід коштує 150 гривень для дорослих та 100 грн – для дітей 7-14 років. На полі можна їсти ягоди необмежено. Також гостям видають кошики і дозволяють збирати скільки завгодно полуниці. Ціна – 150 грн/кг.

У цьому році вхід до ожинових рядів буде безкоштовним – гості зможуть вільно їсти ожину, насолоджуючись сонцем та спокоєм природи.

Фото: Відпочинок на еко-фермі на Київщині (facebook.com/olawanderfarm)

Полуниця на Львівщині – у форматі "збери собі сам"

Ще одна локація, де пропонується збирати врожай полуниці самостійно – фермерське господарство "ФайнаBerry" в селі Гончари на Львівщині. Його у 2016 році заснував ветеран АТО Микола Стецьків. Підприємець пропонує формат "збери сам" та продає ягоди за передплатою зі своїх теплиць та плантацій.

На збирання ягоди приїжджають зазвичай сім'ями чи компаніями та сім'ями, влаштовують пікніки. Буває, що обсягів урожаю не вистачає на всіх охочих, тому господарство робить перерви у днях, коли гості можуть приїхати на плантації.

Фото: Полуниця на полях господрства на Львівщині (facebook.com/FaynaBerries)

"Умови прості: ви приїжджаєте на поле, вам показують, де сьогодні можна збирати полуницю, ви збираєте всю підряд і потім важите. Кожного разу ціна різна", – звертають увагу у господарстві.