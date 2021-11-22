Гид для начинающих инвесторов. Чем торговать и как выбрать стратегию

Процент тех, кто выбирает вместо денег в конверте и депозитов в банке инвестиции, растет с каждым годом. Если вы наконец решились увеличить процент своих доходов, но не знаете, с чего начать, эта статья для вас. Мы объясним, как стать инвестором, на примере простой и понятной в использовании криптобиржи Currency.com.

Сколько денег выделить для торговли

В инвестициях важны постоянство и дисциплина. Решите, сколько денег вам не жалко потерять, и начинайте инвестировать эту сумму каждый месяц. Увидеть весомое отличие прибыльности инвестирования от доходов по депозиту можно уже со 100 долларами.

Но на Currency.com учли, что инвестировать такую сумму впервые может быть некомфортно. Поэтому минимальная сумма внесения средств с использованием платежных систем Visa и Mastercard даже меньше — всего $20.

Как выбрать активы

Итак, свободные средства выделены, и вы готовы погрузиться в изучение фондового рынка. Следующий шаг — выбор активов для торговли. Рассмотрим несколько популярных вариантов.

Акции — ценные бумаги компании, покупая которые вы становитесь ее совладельцем. Акции дают право на часть доходов компании в форме дивидендов — процента прибыли, который она выплачивает акционерам. Это, наверное, самый простой способ заработать для новичка. Акции крупных компаний можно приобрести по сравнительно небольшой цене для долгосрочной торговли либо для быстрой продажи при росте их стоимости.

Пример. Ценные бумаги Apple на 15 ноября 2021 года стоили в районе $150 за штуку. В конце марта 2020 года, когда разгоралась пандемия, акции корпорации можно было купить примерно за $62. То есть, если бы вы купили одну акцию в марте 2020, а продали в ноябре 2021, вы бы заработали $88.

Облигации — ценные бумаги компании, покупая которые инвестор «дает деньги в долг» тому, кто их выпустил (эмитенту). Компания-эмитент обязуется вернуть стоимость облигаций в установленный срок, а также может выплачивать владельцу ценных бумаг проценты за пользование его деньгами (купоны).

Это более безопасное вложение, чем акции, поскольку стоимость облигаций определена заранее и достаточно стабильна. Главное, выбрать надежного эмитента с минимальным риском банкротства.

Отметим, что инвестиции в облигации не гарантируют высокую доходность в короткий срок, они скорее направлены на то, чтобы сохранить средства, а не приумножить их.

Валюты. Вы можете вложить свободные средства в иностранные валюты на бирже без посредников в виде банка или обменного пункта, которые зарабатывают на комиссии от их продажи. При биржевой торговле стоимость валют устанавливает брокер либо сам трейдер. Внимательно следите за ситуацией в экономике и политике страны, валюту которой планируете покупать.

Криптовалюты — актив для самых рисковых новичков. Цифровые активы очень изменчивы в цене и в то же время крайне доходны. Начинающим инвесторам стоит отнестись к ним с осторожностью. Если вы все же решились вкладывать деньги в криптовалюту, советуем предварительно изучить как можно больше информации и не вкладывать в такие активы больше 10% от общей суммы, которую вы собрались инвестировать. Вы можете приобрести даже биткоин, но не полностью, а частями.

Всеми перечисленными выше активами в токенизированной форме можно свободно торговать на регулируемой криптобирже Currency.com — акции, облигации и валюты на данной криптобиржепредставлены токенами, которые следуют за ценой базисного актива в любой момент времени.

Как выбрать торговую стратегию

Если с рынками вы определились, то следующий этап — стратегия. Это ваша тактика поведения на бирже или на криптобирже.

Стратегия определяется несколькими важными параметрами:

активы, которые вы выбрали для торговли;

срок, на который вы планируете вложить средства;

максимально допустимый для вас передел убытка.

Пример. Вы решили купить акции компании A на полгода, а потом продать, но видите, что цена упала ниже заданного предела убытка (например, 15%) раньше, чем закончился этот срок. В таком случае перед вами два выбора:

Придерживаться стратегии и сразу же продать акции, чтобы не понести незапланированные потери;

Прочесть финансовую аналитику о компании и обзоры по ее перспективам и, если будущее актива кажется многообещающим, держать акции более долгий срок, ожидая роста.

Новичкам больше подойдет первый — оценить адекватность аналитики и перспективы компании без опыта сложно, так что лучше четко придерживаться стратегии. А еще лучше — инвестировать долгосрочно в активы крупнейших компаний рынка — голубых фишек вроде Google — и ждать роста их акций для продажи или дивидендов.

Подведем итоги: главные советы начинающим

Ни в коем случае не тратьте все средства, которые у вас есть. На инвестиции можно выделить $100 в месяц. Ваша цель в самом начале — научиться торговать и прочувствовать возможные риски. Второй лайфхак вытекает из первого. Пройдите первоначальное обучение. Для этого на Currency.com есть режим демо-аккаунта, а также множество полезных статей для начинающих. Не меняйте свою стратегию под действием эмоций, если все идет не так, как вы рассчитывали. Придерживайтесь заданной стратегии, но помните о размере максимального убытка, который вы определили заранее. Сделайте ваш инвестиционный портфель разнообразным. Например, покупайте акции компаний из разных сфер, облигации и валюты в разных пропорциях — это поможет снизить риски.

Сообщение содержит информацию о движении рынка, не является инвестиционным исследованием, не должно рассматриваться в качестве инвестиционного совета и является субъективной точкой зрения на объект сообщения автора материала. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущей динамики цен.