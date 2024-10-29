Гібридний кросовер Jeep Avenger 4xe отримав повний привід і "модну" версію: подробиці

Повнопривідний кросовер Jeep Avenger 4xe виходить на європейський ринок, причому не лише у стандартній версії під назвою Upland, а й у спеціальному лімітованому виконанні The North Face Edition. Звичайний Avenger 4xe коштуватиме європейцям 33,6 тисячі євро, а лімітований – близько 39 тисяч євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Досі Avenger пропонувався з різними силовими установками, але без повного приводу. Повнопривідний варіант вперше анонсували на початку цього року, а європейські продажі стартували лише зараз. У Avenger 4xe "м'якогібридна" силова установка, до складу якої входять 136-сильний бензиновий ДВЗ об'ємом 1,2 літра і два електромотори потужністю 28 кінських сил кожен. Коробка передач - шестиступінчастий "робот" e-DCS6 з двома зчепленнями.

Тяга розподіляється між осями у співвідношенні 50:50 на низьких швидкостях, а якщо розігнатися більше 90 км/год, задній електродвигун повністю відключається. З місця до "сотні" гібридний повнопривідний кросовер розганяється за 9,5 секунди, а його максимальна швидкість становить 194 км/год.

Виконання The North Face Edition створювалося у колаборації з однойменним брендом спортивного одягу. Тираж спецверсії обмежений 4806 екземплярами, що відсилає до висоти гори Монблан. Особливістю таких кросоверів стали яскраві вставки у кольорі Summit Gold на кузові та наклейка на капоті з логотипом North Face. У салоні – візерунок на передній панелі з топографічних ліній із силуетом Монблана та табличка з порядковим номером конкретного автомобіля.

Зазначається, що повнопривідний кросовер, у тому числі й у виконанні The North Face Edition, буде доступний в українських автосалонах бренду.