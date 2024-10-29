Гибридный кроссовер Jeep Avenger 4xe получил полный привод и "модную" версию: подробности

Полноприводный кроссовер Jeep Avenger 4xe выходит на европейский рынок, причем не только в стандартной версии под названием Upland, но и в специальном лимитированном исполнении The North Face Edition. Обычный Avenger 4xe обойдется европейцам в 33,6 тысячи евро, а лимитированный – около 39 тысяч евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

До сих пор Avenger предлагался с разными силовыми установками, но без полного привода. Полноприводный вариант впервые анонсировали в начале этого года, а европейские продажи стартовали только сейчас. В Avenger 4xe "мягкогибридная" силовая установка, в состав которой входят 136-сильный бензиновый ДВС объемом 1,2 литра и два электромотора мощностью 28 лошадиных сил каждый. Коробка передач – шестиступенчатый "робот" e-DCS6 с двумя сцеплениями.

Тяга распределяется между осями в соотношении 50:50 на низких скоростях, а если разогнаться более 90 км/ч, задний электродвигатель полностью отключается. С места до сотни гибридный полноприводный кроссовер разгоняется за 9,5 секунды, а его максимальная скорость составляет 194 км/ч.

Исполнение The North Face Edition создавалось в коллаборации с одноименным брендом спортивной одежды. Тираж спецверсии ограничен 4806 экземплярами, что отсылает к высоте горы Монблан. Особенностью таких кроссоверов стали яркие вставки в цвете Summit Gold на кузове и наклейка на капоте с логотипом North Face. В салоне узор на передней панели из топографических линий с силуэтом Монблана и табличка с порядковым номером конкретного автомобиля.

Полноприводный кроссовер, в том числе и в исполнении The North Face Edition, будет доступен в украинских автосалонах бренда.