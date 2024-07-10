Гібридні операції та кібератаки Росії: в НАТО розповіли про можливий сценарій відповіді

"У кінцевому підсумку все залежить від того, які дії продовжуватиме вчиняти Росія. Для нас це дуже зрозуміло, ми знаємо, що у сфері кібернетики, речі можуть перейти за межі п’ятої статті, так само і гібридні диверсійні операції", - сказав він.

Представник НАТО також додав, що, зрештою, захисту від союзників по Альянсу може попросити країна, яка потерпає від таких атак.

Водночас, він підкреслив, що наразі жодна з них цього не робила.

Про що мова

Принцип колективної оборони займає центральне місце у договорі країн-учасниць НАТО. Так, згідно з інформацією на сайті Альянсу, колективна оборона означає, що напад на одного з членів НАТО розглядатиметься як напад на всіх членів НАТО. Цей принцип - принцип колективної оборони закріплений у статті 5 Північноатлантичного договору.

Уперше і єдиний раз за свою історію Альянс застосував статтю 5 після терористичних актів 11 вересня 2001 року проти США. Крім того, він вживав заходів колективної оборони кілька разів, у тому числі у відповідь на ситуацію в Сирії та на вторгнення Росії в Україну.