UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Гібридні операції та кібератаки Росії: в НАТО розповіли про можливий сценарій відповіді

Фото: в НАТО описали можливий сценарій відповіді на кібератаки Росії (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Будь-яка з країн НАТО може попросити захисту у Альянса від гібридних операцій та кібератак Росії. Цей момент регулюється відповідною статтею Північноатлантичного договору.

Про це заявив високопосадовець НАТО, відповідаючи на питання, якою може бути реакція НАТО на гібридні операції РФ, пише РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

"У кінцевому підсумку все залежить від того, які дії продовжуватиме вчиняти Росія. Для нас це дуже зрозуміло, ми знаємо, що у сфері кібернетики, речі можуть перейти за межі п’ятої статті, так само і гібридні диверсійні операції", - сказав він.

Представник НАТО також додав, що, зрештою, захисту від союзників по Альянсу може попросити країна, яка потерпає від таких атак.

Водночас, він підкреслив, що наразі жодна з них цього не робила.

Про що мова

Принцип колективної оборони займає центральне місце у договорі країн-учасниць НАТО. Так, згідно з інформацією на сайті Альянсу, колективна оборона означає, що напад на одного з членів НАТО розглядатиметься як напад на всіх членів НАТО. Цей принцип - принцип колективної оборони закріплений у статті 5 Північноатлантичного договору.

Уперше і єдиний раз за свою історію Альянс застосував статтю 5 після терористичних актів 11 вересня 2001 року проти США. Крім того, він вживав заходів колективної оборони кілька разів, у тому числі у відповідь на ситуацію в Сирії та на вторгнення Росії в Україну.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Європа на порозі часів, коли питання про 5 статтю НАТО вирішуватимуть не США, а в європейських столицях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОРосійська ФедераціяАльянс