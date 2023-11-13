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Гібриди посилять ППО. "Буки" модернізували під американські ракети

Київ, Понеділок 13 листопада 2023 01:05
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Гібриди посилять ППО. "Буки" модернізували під американські ракети Фото: ілюстративне фото (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Україна та США модернізували "Буки" під американські ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю представника Повітряних сил України Юрія Ігната виданню NV.

Ігнат в інтерв'ю сказав, що переобладнані "Буки" пройшли випробування у США та можуть посилити ППО України.

"Є оголошення від наших західних партнерів (ми його вже підтвердили), що у нас є добрі результати бойового застосування на полігоні у Сполучених Штатах зенітних ракетних комплексів Бук-М1, які переобладнані під американські ракети. Вони можуть посилити нашу протиповітряну оборону", - заявив Ігнат в інтерв'ю.

За його словами, ракети для комплексів Бук-М1 і С-300 виробляє тільки Росія.

"Потрібно шукати кроки, шляхи, такі як схрещення радянського з американським. Вони захищають, хай і на невеликому радіусі", - сказав представник Повітряних сил України.

Гнат зауважив, що Україні необхідні як модернізовані "Буки", підлаштовані під американські ракети, так і модернізовані системи HAWK, які вже показали свою ефективність та результат.

Модернізоване ППО в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна може попросити союзників тимчасово надати системи ППО, щоби захистити країну від російських повітряних атак у зимовий період.

За словами Ігната, були випадки, коли Україна брала в оренду системи ППО . Але це поширена практика у світі.

Раніше ми писали, що Україна разом із США модернізували радянські пускові установки ППО, щоб вони могли запускати західні ракети.

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