Гібриди і електромобілі набирають популярність: які авто найбільше купували українці у жовтні
У минулому місяці автомобілі з традиційними двигунами внутрішнього згорання охопили понад 62% ринку нових легкових авто. Для порівняння, минулого року цей показник становив майже 66%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтопром".
Зазначається, що найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 36,1% жовтневих продажів нових авто. У жовтні 2023 року цей показник дорівнював 45,5%. Другим за розміром став сегмент дизельних авто – 26,3%, торік їм належало 20,4% ринку нових авто. Частка гібридних авто збільшилась з 18,6% до 20,7%.
Також зазначається, що електромобілі охопили 16,6%, проти 14,8% у жовтні минулого року. На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше одного відсотка продажів нових авто.
Лідерські позиції за сегментами посіли:
- Бензинові авто – Renault Duster;
- Дизельні – Renault Duster;
- Гібридні – Toyota RAV-4;
- Електромобілі – Honda M-NV;
- Авто з ГБО – Hyundai Tucson.
Нагадаємо, що впродовж минулого місяця в Україні було реалізовано понад 5,8 тисячі нових легкових авто. Зазначається, що це всього на 1% більше, ніж у тому ж місяці минулого року. Відносно вересня 2024 року споживча активність на авторинку збільшилась лише на 2%. У лідери ринку нових легкових авто вийшла компанія Renault. В жовтні 775 нових авто цієї марки поповнили український автопарк.
Попередній фаворит ринку – Toyota – опинилась на другому місці з 679 реалізованими авто. Третій результат у чеської Skoda з 402 проданими авто. Також в п’ятірку лідерів жовтня потрапили BMW (397 од.) та Volkswagen (363 од.). Цікаво, що титул бестселера місяця знову отримав кросовер Renault Duster, яких за жовтень було придбано 749 машин.
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