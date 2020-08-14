Гибкие условия реструктуризации долга: "Черниговгаз Сбыт" помогает клиентам преодолеть кризис

В список должников попали более 285 тысяч семей в Черниговской области
Финансовый кризис, который возник в результате длительного карантина, привел к росту объемов неплатежей за полученные услуги газоснабжения в Черниговской области. Так, более чем 285 тысяч семей попали в списки должников.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Мы понимаем, что подавляющее большинство людей в этом списке - это не злостные неплательщики, а люди, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Поэтому, мы предлагаем нашим клиентам гибкую систему реструктуризации задолженности. В прошлом году ею воспользовались 228 домохозяйств на сумму более 1,2 миллиона гривен, в этом году сумма погашений долгов скромнее - 209 тысяч гривен", - отмечает директор ООО Иван Луста.
В компании уверяют, что заключить договор реструктуризации несложно. Для этого владелец жилья должен обратиться к "Черниговгаз Сбыту" с соответствующим заявлением. В Чернигове такие заявления принимаются в главном офисе, в районах документы принимают уполномоченные представители. Перечень всех точек контакта и время их работы можно найти на сайте компании.
Для того чтобы принять участие в программе реструктуризации, потребителю необходимо предоставить следующий пакет документов:
Если жилье неприватизированное, то вместо свидетельства о праве собственности необходимо предоставить копию лицевого счета из ЖЭКа.
"Очевидно, среди причин небольшого количества нынешних реструктуризаций - необходимость сразу оплатить 50% суммы задолженности. Мы понимаем, что для некоторых категорий наших потребителей даже это - неподъемные деньги. Поэтому, мы идем навстречу клиентам и, в зависимости от ситуации, предлагаем оплатить от 30% до 50% долга, что значительно облегчит разовую финансовую нагрузку на семью", - добавляет руководитель "Черниговгаз Сбыт" Иван Луста.
В компании напомнили, что за несколько месяцев стартует отопительный сезон и всем, кто планирует оформлять субсидию, необходимо рассчитаться с долгами или оформить сделку на их погашение частями.