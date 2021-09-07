Гибель Павлова: полиция сегодня провела в Кривом Роге 16 обысков

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителей Нацполиции .

По словам заместителя начальника управления Главного следственного управления Нацполиции Николая Батюка, обыски происходили у лиц, которые могут владеть информацией о гибели Павлова.

"Сегодня мы провели обыски у лиц, которые могут знать и владеть информацией о мотивах совершения этого самоубийства или доведения до самоубийства. Были проведены обыски, в ходе которых изъяли телефоны, флешки, то есть носители, на которых могла бы быть информация... Сегодня было проведено 16 обысков", - сказал он.

В то же время местное издание "Первый городской" сообщало, что полиция сегодня приходила с обысками к Юрию Вилкулу, которого после гибели Павлова назначили исполняющим обязанности главы города.

Также, по данным местного СМИ, обыски прошли у заместителей мэра Александра Катриченко и Евгения Удода и депутата горсовета Виктории Третьяк.