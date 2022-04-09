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Гибель литовского режиссера в Мариуполе. Денисова рассказала подробности трагедии

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Мариуполь, Суббота 09 апреля 2022 14:40
Гибель литовского режиссера в Мариуполе. Денисова рассказала подробности трагедии Фото: литовский режиссер Мантас Кведаравичюс (Arno Strumilos / 15min nuotr)
Автор: Наталья Юрченко

Омбудсмен по правам человека Людмила Денисова рассказала подробности гибели литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса в Мариуполе. Она утверждает, что мужчину убили российские оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Денисовой.

По ее словам, мужчина попал в плен к российским военным. Его впоследствии расстреляли, а тело выбросили прямо на улицу. Убитого режиссера забрала его жена и вывезла в Литву.

"Настоящая причина гибели режиссера ранее не озвучивалась ради ее безопасности", - говорится в сообщении.

Также в Мариуполе погиб журналист, писатель, волонтер, член Национального союза журналистов Украины и Национального союза писателей Украины Евгений Баль. Мужчине было 78 лет. Оккупанты захватили его 18 марта в собственном доме в Мелекино под Мариуполем.

Причиной ареста были "компрометирующие" фото с украинскими военными. Журналиста три дня держали в плену, били, а потом отпустили. Мужчина умер 2 апреля из-за жестких побоев.

"Убийства и пытки журналистов является грубым нарушением Гаагских конвенции и декларации, Женевской конвенции о защите жертв войны и Дополнительных протоколов к ней и Конвенции о законах и обычаях суходольной войны, которые устанавливают гарантии безопасности для журналистов", - говорится в сообщении.

Напомним, о гибели режиссера-документалиста Мантаса Кведаравичюса стало известно в начале апреля. По предварительной информации, он погиб от ракетного обстрела.

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