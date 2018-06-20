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Интервью

ГФС разрешила двум банкам гарантировать уплату таможенных платежей

НовостиФинансы    20.06.2018 - 15:37
Фото: логотип ГФС (ch.sfs.gov.ua)
Фото: логотип ГФС (ch.sfs.gov.ua)

Банковские учреждения будут внесены в реестр гарантов

В соответствии с требованиями раздела Х Таможенного кодекса Украины Государственной фискальной службой Украины предоставлен статус гаранта с включением в реестр гарантов АО КБ "ПриватБанк" и ОАО КБ "МТБ Банк". Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Указанные банки имеют право предоставлять таможенным органам финансовые гарантии обеспечения уплаты таможенных платежей.

Финансовая гарантия, предоставляемая в виде документа, является безотзывным обязательством гаранта, внесенного в реестр гарантов, выплатить по требованию органа доходов и сборов средства в пределах определенной суммы в случае невыполнения обеспеченных этой гарантией обязательств по уплате таможенных платежей.

Учитывая необходимость выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами с другой стороны система обеспечения уплаты таможенных платежей в Украине будет развиваться в соответствии с международными обязательствами Украины.

Ранее такой статус имел только Укргазбанк.

Напомним, "Ощадбанк" предоставит возможность оплачивать штрафы за нарушение законодательства Украины по пограничным вопросам непосредственно в пунктах пропуска через государственную границу Украины.

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Теги публикации: таможня, платежи, гарантии  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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