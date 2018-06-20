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ДФС дозволила двом банкам гарантувати сплату митних платежів

НовиниФінанси    20.06.2018 - 15:37
Фото: логотип ДФС (ch.sfs.gov.ua)
Фото: логотип ДФС (ch.sfs.gov.ua)

Банківські установи будуть внесені до реєстру гарантів

У відповідності з вимогами розділу Х Митного кодексу України Державної фіскальної службою України надано статус гаранта з включенням до реєстру гарантів АТ КБ "ПриватБанк" та ВАТ КБ "МТБ Банк". Про це повідомляє прес-служба ДФС.

Зазначені банки мають право надавати митним органам фінансові гарантії забезпечення сплати митних платежів.

Фінансова гарантія, надана у вигляді документа, є безвідкличним зобов'язанням гаранта, внесеного до реєстру гарантів, виплатити на вимогу органу доходів і зборів кошти в межах певної суми у разі невиконання забезпечених цією гарантією зобов'язань із сплати митних платежів.

Враховуючи необхідність виконання Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством по атомній енергії та їх державами-членами з іншого боку система забезпечення сплати митних платежів в Україні буде розвиватися у відповідності з міжнародними зобов'язаннями України.

Раніше такий статус мав тільки Укргазбанк.

Нагадаємо, "Ощадбанк" надасть можливість сплачувати штрафи за порушення законодавства України з прикордонних питань безпосередньо в пунктах пропуску через державний кордон України.

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Теги публікації: митниця, платежи, гарантии  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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