Солодченко отреагировал на задержание работников ГФС: "закрывать глаза на взяточничество не стану"

И.о. председателя Государственной фискальной службы Украины Сергей Солодченко провел совещание по поводу задержания двух руководителей подразделения ГУ ГФС в Тернопольской области работниками ГБР, и пообещал "не закрывать глаза на взяточничество, несмотря на фамилии и должности".

Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

“Я не буду смотреть на фамилии и должности. На все заслуги и отличия в работе. Закрывать глаза на взяточничество не стану", - подчеркнул председатель ГФС по окончанию совещания.

По его словам, это позорный случай, который наносит репутационные потери для всей службы.

"Вижу, что и до сих пор не все воспринимают и готовы работать с новой философией деятельности налоговой милиции. Случай - позорный и наносит репутационные потери для всей службы. Особенно сейчас, в свете повышенного внимания общества к деятельности налоговой милиции. Каждый такой эпизод - это прямая дорога "на выход", - подчеркнул Солодченко.

Также исполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы Украины напомнил, что больным с COVID-19 предусмотрена двухнедельная самоизоляция и предложил ввести пожизненную самоизоляцию для тех, кто подхватил вирус "взяточничества".

Напомним, 3 сентября работниками Государственного бюро расследований задержали двух руководителей подразделения ГУ ДФС в Тернопольской области, которые получили неправомерную выгоду в размере 37 тысяч долларов США.