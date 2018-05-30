ГФС пресекла попытку незаконного ввоза автомобиля Lamborghini

Стоимость авто была занижена в несколько раз

На пункте пропуска Ягодин, сотрудниками Волынской таможни Государственной фискальной службы (ГФС) пресечена попытка ввоза на таможенную территорию Украины автомобиля марки Lamborghini. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Фото: таможенники пресекли попытку контрабанды элитного автомобиля (sfs.gov.ua)

Как сообщается, гражданин Украины пытался ввезти в Украину легковой автомобиль марки Lamborghini модели Huracan Coupe, 2017 года изготовления, с заявленной фактурной стоимостью 71,2 тыс. евро. На основании полученной оперативной информации от таможенных органов Федеративной Республики Германии, откуда и перемещалось транспортное средство, установлено несоответствие реальной стоимости указанного автомобиля.

Согласно полученным документам, стоимость вышеуказанного автомобиля составляет 193 тыс. евро.

Таким образом, в государственный бюджет Украины могло не поступить 2,3 млн гривен таможенных платежей.

По данному факту Волынской таможней ГФС составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 483 Таможенного кодекса Украины (санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере 100% стоимости товаров, непосредственных предметов нарушения таможенных правил, составляет около 5,9 млн гривен с конфискацией этих товаров ).

Автомобиль изъят на склад таможни до принятия решения судом.

Напомним, ранее таможенники предотвратили незаконный ввоз 357 серебряных коллекционных монет.