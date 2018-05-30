ДФС присікла спробу незаконного ввезення автомобіля Lamborghini

Вартість авто була занижена в кілька разів

На пункті пропуску Ягодин, працівниками Волинської митниці Державної фіскальної служби (ДФС) припинено спробу ввезення на митну територію України автомобіля марки Lamborghini. Про це повідомляє прес-служба ДФС.

Фото: митники припинили спробу контрабанди елітного автомобіля (sfs.gov.ua)

Як повідомляється, громадянин України намагався ввезти в Україну легковий автомобіль марки Lamborghini моделі Huracan Coupe, 2017 року виготовлення, з заявленої фактурної вартістю 71,2 тис. євро. На підставі отриманої оперативної інформації від митних органів Федеративної Республіки Німеччини, звідки і переміщалося транспортний засіб, встановлено невідповідність реальній вартості вказаного автомобіля.

Згідно з отриманими документами, вартість вищевказаного автомобіля становить 193 тис. євро.

Таким чином, державний бюджет України не могло надійти 2,3 млн гривень митних платежів.

За даним фактом Волинською митницею ДФС складено протокол про порушення митних правил за статтею 483 Митного кодексу України (санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі 100% вартості товарів, безпосередніх предметів порушення митних правил, складає близько 5,9 млн гривень з конфіскацією цих товарів ).

Автомобіль вилучено на склад митниці до прийняття рішення судом.

Нагадаємо, раніше митники попередили незаконне ввезення 357 колекційних срібних монет.