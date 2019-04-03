В ГФС назвали сумму поступлений в бюджет за квартал

В государственный бюджет в январе-марте 2019 года собрано 236,9 млрд грн, что на 13,4%, или на 28 млрд грн больше, чем год назад. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

По данным пресс-службы, налоговых платежей в общий фонд госбюджета в январе-марте 2019 года собрано 141,9 млрд грн. Это на 12,5% или на 15,7 млрд грн превышает прошлогодний показатель.

Кроме того, таможенных платежей поступило 75,6 млрд грн, что на 0,7 млрд грн, или на 1% больше, чем за январь-март 2018 года.

В пресс-службе уточнили, что за I квартал 2019 года в сводный бюджет собрано 296,8 млрд грн. Это на 14,2%, или на 37 млрд грн больше соответствующего периода прошлого года. Так, за январь-март 2018 года в сводный бюджет поступило 259,8 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, доходы государственного бюджета Украины в 2018 году составили 928,1 млрд грн, что на 17% больше, чем в 2017 году.

Напомним, в Национальном банке считают, что ключевые риски выполнения государственного бюджета 2019 года сконцентрированы в части финансирования. Как отметили в НБУ, государственный бюджет на 2019 год разработан на основе достаточно консервативного макроэкономического прогноза. Это проявилось в сдержанном росте доходов и расходов по сравнению с фактическими показателями 2018 года (10,6% и 12,8% соответственно).