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Гейтс про штучний інтелект: найважливіший винахід останніх десятиліть

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США, Середа 22 березня 2023 08:03
Гейтс про штучний інтелект: найважливіший винахід останніх десятиліть Фото: Засновник Майкрософт Білл Гейтс (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Штучний інтелект насамперед допоможе бідним країнам уникнути великої кількості смертей серед населення.

Про це заявив Білл Гейтс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його блог.

За його словами, завдяки надійному фінансуванню та правильній політиці уряду благодійні організації можуть забезпечити використання штучного інтелекту для зменшення несправедливості у світі.

"Покращення за допомогою штучного інтелекту будуть особливо важливими для бідних країн, де більшість смертей відбувається серед дітей віком до 5 років" – написав він.

Але для того, щоб це сталося, Гейтс закликав до цілеспрямованого підходу до технологій ІІ в майбутньому.

Раніше ми повідомляли, що міністерство цифрової трансформації розглядає варіанти впровадження в "Дію" ChatGPT для надання послуг українцям.

Нагадаємо,Білл Гейтс поділився рекомендаціями, чим потрібно займатися у вільний час, щоб залишатися продуктивним.

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Билл Гейтс Штучний інтелект
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