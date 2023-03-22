Гейтс об искусственном интеллекте: важнейшее изобретение последних десятилетий

Об этом заявил Билл Гейтс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его блог.

По его словам, благодаря надежному финансированию и правильной политике правительства благотворительные организации могут обеспечить использование искусственного интеллекта для уменьшения несправедливости в мире.

"Улучшения с помощью искусственного интеллекта будут особенно важны для бедных стран, где большинство смертей происходит среди детей в возрасте до 5 лет." – написал он.

Но для того чтобы это произошло, Гейтс призвал к целенаправленному подходу к технологиям ИИ в будущем.