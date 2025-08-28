Геймерська біль. 10 культових ігор, продовження яких фанати так і не дочекалися

Кожен геймер хоча б раз стикався з розчаруванням, коли довгоочікуване продовження улюбленої гри так і не виходить. В історії індустрії є проєкти, які стали культовими, але їхні сиквели так і залишилися в мріях фанатів.

Про десять найвідоміших випадків, коли очікування гравців не виправдалися, і ігри залишилися без продовження, розповідає РБК-Україна з посиланням на сайт XDA Developers , що спеціалізується на розробці ПЗ для мобільних пристроїв.

Bloodborne 2

Оригінальна гра досі вважається однією з найбільш культових у FromSoftware, але Sony так і не випустила ні версії для PS5, ні ПК. Через це багато фанатів просто дивилися проходження на YouTube.

Лише нещодавно ентузіасти за допомогою емулятора ShadPS4 змогли запустити Bloodborne на ПК у 60 fps з поліпшеною графікою. Проте чекати сиквел, судячи з усього, не варто.

Battlefield: Bad Company 3

Друга частина серії досі вважається однією з найкращих ігор Battlefield, і навіть завершилася на несподіваному обриві, але за 15 років продовження так і не вийшло. EA випускала нові проєкти, змінюючи напрямки франшизи, але до історії Bad Company так і не повернулася.

Гравці отримали лише кілька карт із Bad Company 2 у Battlefield 2042, проте перспектива повноцінного сиквела залишається невизначеною - особливо з урахуванням того, що молоде покоління геймерів може взагалі не знати про ці ігри.

Bully 2

Гра Bully від Rockstar стала хітом і отримала культовий статус, але за 17 років продовження так і не з'явилося. Замість розробки Bully 2 студія зосередилася на великих проєктах на кшталт Red Dead Redemption, Max Payne 3 і особливо GTA V, яка приносить прибуток уже понад десять років.

З урахуванням прийдешнього релізу GTA VI надії гравців на сиквел Bully остаточно згасають.

Star Wars: Battlefront III

Перша Battlefront від Pandemic (2004-2005) не отримала продовження через проблеми з LucasArts, а перезапуск від EA і DICE подарував гравцям два сильні шутери за "Зоряними війнами".

Незважаючи на скандали навколо мікротранзакцій у другій частині, її геймплей хвалили, і фанати чекали на третю гру. Однак через високу вартість ліцензії EA відмовилася від розробки і зосередилася на Battlefield.

Навіть після сплеску популярності Battlefront II у 2025 році шансів на випуск Battlefront III практично немає.

Sleeping Dogs 2

Оригінальна гра 2012 року стала несподіваним хітом, зумівши змагатися з GTA завдяки опрацьованому світу, сюжету і особливо бойовій системі. Однак після закриття студії United Front Games у 2016 році робота над сиквелом зупинилася, а Square Enix так і не продовжила розвиток серії.

Зараз проєкт фактично заморожений, але надію фанатам дає фільм за мотивами Sleeping Dogs і слова актора Сіму Лю, який вірить, що його успіх може відродити ідею другої частини.

Bulletstorm 2

Оригінальна гра 2011 року виділялася нестандартним геймплеєм, гумором і яскравим науково-фантастичним сеттінгом, швидко завоювавши культову аудиторію.

Відразу почали з'являтися розмови про сиквел, але студія People Can Fly переключилася на інші проєкти. Ремастер, що вийшов пізніше, не став продовженням, і фанати досі чекають Bulletstorm 2.

Driveclub 2

Оригінальна гра Driveclub стала улюбленою у фанатів перегонів завдяки реалістичній графіці, погодним ефектам і звуку, але запуск був провальним через проблеми із серверами і затримки контенту.

Студію закрили за два роки, а розробники перейшли на інші проєкти, включно з Need for Speed. Зараз Driveclub доступний на ПК через емуляцію з поліпшеною графікою і 60 fps, але сиквела чекати не варто - Sony робить ставку на Gran Turismo і Forza Horizon.

Deus Ex 3

Франшиза Deus Ex: Human Revolution була припинена після того, як Mankind Divided (2016) не досягла очікуваних продажів. Гра залишалася однією з найкращих кіберпанк-RPG, але третій епізод трилогії, який розробляли в Eidos Montreal два роки, було скасовано після того, як права на франшизу продали Embracer Group.

Фанати так і не дочекалися завершення історії, незважаючи на високий рівень якості попередніх частин.

Split/Second 2

Оригінальна гра 2010 року від Black Rock Studio і Disney Interactive Studios вважалася однією з найкращих перегонів із бойовим елементом свого покоління. Кінцівка натякала на сиквел, який навіть почав розроблятися з концепт-артом та ігровими напрацюваннями, включно з човнами та сегментами на ногах.

Однак Disney вирішила зосередитися на інших проєктах і закрила студію, і відтоді надії на Split/Second 2 зникли.

Star Wars: Knights of the Old Republic 3

Оригінальні ігри Star Wars: Knights of the Old Republic I і II стали культовими завдяки сюжету і глибокій RPG-механіці, задавши високий стандарт для Star Wars RPG.

Незважаючи на чутки і кілька спроб розробки третьої частини, проєкт так і не був реалізований. Наразі франшиза Star Wars змінила напрямок, а ремейк першої гри перебуває на глибокій стадії розробки, тож надії на повноцінне продовження залишаються мінімальними.