Гетманцев: субсидии должны быть монетизированы, а цена на электроэнергию повышена

Фото: Данил Гетманцев (РБК-Украина)

Председатель налогового комитета считает, что незащищенным слоям населения надо предоставлять адресные субсидии в денежной форме

Цену на электроэнергию нужно повысить, а льготы перевести в денежную форму.

Об этом заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире программы "HARD с Влащенко".

Отвечая на вопрос о повышении цены на электроэнергию для населения до уровня рыночной, Гетманцев отметил, что это необходимо делать, а незащищенным слоям населения предоставлять адресные субсидии в денежной форме. Этот подход поддерживает и кого его коллега Галина Третьякова, председатель Комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

"Полностью поддерживаю монетизацию [льгот] как и Галина Третьякова – она тоже поддерживает эту идею, это ее комитет. И вообще за этим будущее. Мы не сможем и далее финансировать такой объем льгот. Кроме того льготы часто несправедливые, много льгот получают по поддельным документам или по документам, оформленным с нарушением процедуры. Они обременяют бюджет с одной стороны, с другой и не должны отходить тем людям, которые на них не имеют права. Поэтому я полностью поддерживаю подход монетизации, мы должны переводить льготы в денежную форму. То же касается цены на электроэнергию", - прокомментировал Гетманцев.

Напомним, что цена на электроэнергию для домохозяйств не пересматривалась с марта 2017 года, и составляет: 0,9 грн при потреблении электроэнергии до 100 КВт*ч в месяц, и 1,68 грн при потреблении более 100 КВт*ч.

Цена на электроэнергию для населения в Украине является самой низкой в ЕС, и отпускается по единой цене всем потребителям.