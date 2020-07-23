ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Гетьманцев: субсидії мають бути монетизовані, а ціна на електроенергію підвищена

Київ, Четвер 23 липня 2020 10:33
Гетьманцев: субсидії мають бути монетизовані, а ціна на електроенергію підвищена
Фото: Данило Гетьманцев (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Голова податкового комітету вважає, що незахищеним верствам населення треба надавати адресні субсидії в грошовій формі

Ціну на електроенергію потрібно підвищити, а пільги перевести в грошову форму.

Про це заявив голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев в ефірі програми "HARD з Влащенко".

Відповідаючи на питання про підвищення ціни на електроенергію для населення до рівня ринкової, Гетьманцев наголосив, що це необхідно робити, а незахищеним верствам населення надавати адресні субсидії в грошовій формі. Цей підхід підтримує і його кого колега Галина Третьякова, голова Комітету Верховної ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

"Повністю підтримую монетизацію [пільг] як і Галина Третьякова – вона теж підтримує цю ідею, це її комітет. І взагалі за цим майбутнє. Ми не зможемо й далі фінансувати такий обсяг пільг. Крім того пільги часто несправедливі, багато пільг отримують за підробними документами або за документами, оформленими з порушенням процедури. Вони обтяжують бюджет з одного боку, з іншого і не мають відходити тим людям, які на них не мають права. Тому я повністю підтримую підхід монетизації, ми маємо переводити пільги в грошову форму. Те саме стосується ціни на електроенергію", - прокоментував Гетьманцев.

Нагадаємо, що ціна на електроенергію для домогосподарств не переглядалась з березня 2017 року, і складає: 0,9 грн при споживанні електроенергії до 100 КВт*год на місяць, та 1,68 грн при споживанні більше ніж 100 КВт*год.

Ціна на електроенергію для населення в Україні є найнижчою в ЄС, і відпускається за єдиною ціною всім споживачам.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України тарифиДанило ГетманцевЕлектроенергія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся