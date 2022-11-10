Гетманцев повідомив, що тютюнова фабрика United Tobacco в Жовтих Водах припинила існування

Тютюнова фабрика United Tobacco (ТОВ "Юнайтед Табако"), яка розташована в Жовтих Водах та роками проводила нелегальну діяльність, припинила своє існування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева у Telegram.

"Хочу привітати українське суспільство з дуже знаковою перемогою над "руським миром" у битві у Жовтих Водах. Величезна напівлегальна тютюнова фабрика врешті припинила своє існування", - наголосив він.

За його словами, з 2015 року фабрика стала символом української корупції, насичуючи ринок безакцизним тютюном під мовчазну згоду всіх правоохоронців, "осліплих" до роботи надпотужного підприємства.

За оцінками нардепа, лише за час війни зловмисники не доплатили до держбюджету понад 5 млрд грн акцизного податку.

"Обшук СБУ на фабриці тривав понад 2 місяці, упродовж яких шахраї намагалися затягнути дії слідчих та "порєшать", використовуючи свої звичні інструменти. Однак, в новій Україні ці інструменти вже не працюють", - зазначив він.