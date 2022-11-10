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Гетманцев сообщил, что табачная фабрика United Tobacco в Желтых Водах прекратила существование

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Четверг 10 ноября 2022 18:21
Гетманцев сообщил, что табачная фабрика United Tobacco в Желтых Водах прекратила существование Фото: Даниил Гетманцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Табачная фабрика United Tobacco (ООО "Юнайтед Табако"), расположенная в Желтых Водах и годами проводившая нелегальную деятельность, прекратила свое существование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данилу Гетманцеву в Telegram.

"Хочу поздравить украинское общество с очень знаковой победой над "русским миром" в битве в Желтых Водах. Огромная полулегальная табачная фабрика наконец прекратила свое существование", - подчеркнул он.

По его словам, с 2015 года фабрика стала символом украинской коррупции, насыщая рынок безакцизным табаком под молчаливое согласие всех правоохранителей, "ослепших" к работе сверхмощного предприятия.

По оценкам нардепа, только за время войны злоумышленники не доплатили в госбюджет более 5 млрд грна кцизного налога.

"Обыск СБУ на фабрике длился более 2 месяцев, в течение которых мошенники пытались затянуть действия следователей и "решить", используя свои привычные инструменты. Однако в новой Украине эти инструменты уже не работают", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что уголовное дело о производстве контрафактных сигарет ООО "Юнайтед Тобако" в Желтых Водах не помешало компании и дальше выпускать "серую" табачную продукцию. Производство даже поставили на промышленные рельсы.

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Даниил Гетманцев Днепропетровская область
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