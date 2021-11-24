Гетманцев: парламент не должен брать на себя политическую ответственность за нелегальный рынок табака

Председатель Комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев признает проблему резкого роста теневого рынка табачных изделий, но считает, что парламент не должен нести политическую ответственность за нее, поскольку это задача правоохранительных органов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время сегодняшней пресс-конференции в "Укринформе".

"Есть исследования, которые совпадают и с нашими оценками, что нелегальный рынок сигарет беспрецедентно велик. Со всего рынка подакцизных товаров, у нас, к сожалению, самая плохая ситуация именно на рынке табачных изделий. Но это не вопрос налогообложения, это вопрос недостаточной работы правоохранительных органов. Мы не будем мириться и брать на себя политическую ответственность за нелегальный рынок табака", - заявил Даниил Гетманцев.

В то же время Гетманцев признал определенную связь между повышением акцизов в предыдущие годы и резким ростом теневого рынка.

"Безусловно, мы можем говорить, что есть определенная взаимосвязь между ростом акцизов и нелегального рынка табака. Но он заключается в соотношении рисков и выгод для нелегального производителя. Если не возбуждать уголовные дела против таких производителей, то выгоды от нелегального производства табачных изделий преобладают риски. В любом случае, на следующий год вопрос дальнейшего пересмотра и повышения акцизов не рассматривается. В следующем году мы должны сосредоточиться на борьбе с нелегальным рынком табака", - заявил председатель Комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По данным Kantar, уровень нелегального рынка сигарет за последний год вырос втрое, достигнув рекордных 18,1%. В свою очередь Федерация работодателей сообщает, что впервые в Украине появились контрабандные стики для электронного нагревания - их доля уже оценивается на уровне 2-3% всего рынка и продолжает расти.

По подсчетам Kantar, ущерб государства из-за такой большой доли контрабанды и контрафакта на рынке табачных изделий составляет 14,4 млрд грн. Для сравнения, это превышает годовой городской бюджет г. Днепра (14,3 млрд грн в 2021 г.).

Тенденцию превращения Украины в страну потребления дешевых нелегальных сигарет фиксируют и другие эксперты.

"Государственный бюджет Украины может получить значительные потери поступлений акцизного налога от табакосодержащих изделий для электрического нагрева (ТВЭН). В октябре 2021 года объемы приобретения акцизных марок для ТВЭНов были в 4,4 раза меньше объемов приобретения марок в сентябре. Такая тенденция свидетельствует рост легального рынка ТВЭНов и рост объемов нелегальной торговли. По экспертным оценкам, доля нелегального рынка ТВЭНов в октябре 2021 года составила около 2% и имеет тенденцию к дальнейшему росту за счет контрабандного и контрафактного товара", - сообщает Федерация работодателей Украины.

В Федерации эту угрожающую тенденцию однозначно связывают с резким повышением акцизов на ТВЭНы - сразу в 4,2 раза - с начала 2021 г.

Резкий рост нелегального рынка признается и в Киевской школе экономики. Так, по данным, обнародованным на пресс-конференции исследователем КШЭ Павлом Яворским, по состоянию на май 2021 г. доля теневого рынка сигарет составила 11,5%, доля теневого рынка ТВЭНов - 3,1%.

Эксперт КШЭ отметил, что за первые 9 месяцев 2021 г. объем доходов от акциза на сигареты, произведенные в Украине, снизился на 1,4 млрд. грн. (или 3,8%).