Гетманцев: начисления от НДС в марте 2020 больше на 1,5 млрд грн, чем в прошлом году

Фото: Даниил Гетманцев (РБК-Украина)

Гетманцев обнародовал свежие данные по начислению НДС, опровергающие обвинения в недополученные бюджетом средств от налога

База налога на добавленную стоимость (НДС) в госбюджете за март 2020 года составила 856,5 млрд грн, начисления - 20,7 млрд грн, что говорит об итоговой нагрузке 2,42%, тогда как в аналогичном периоде 2019 года база составляла 916,6 млрд грн, начисления - 19,1 млрд грн, а нагрузка - 2,08%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы налогового комитета Верховной рады Данила Гетманцева в Facebook.

"Относительно удивительно долго не утихающего скандала авторства самого яркого министра в истории отечественных финансов, так полюбившегося оппозиции, сообщаю что НДС за март 2020 г. составил (грн): база 856,5 млрд, начисления 20,7 млрд. Итого, нагрузка 2,42%. Редкий случай, когда скандал, связанный с уходом министра продолжается дольше, чем пребывание его на должности", - написал Гетманцев.

Напомним, ранее Даниил Гетманцев заявил, что Новая налоговая прекратила большую часть системных схем злоупотребления с НДС, которые были при предыдущей власти.

Кроме того, Гетманцев назвал обвинения экс-министра финансов Игоря Уманского о 5 млрд грн, которые государство якобы недополучило от "скруток" с НДС или других так называемых схем безосновательными и такими, что не находят подтверждений.

Также в интервью OBOZREVATEL председатель ГНС Сергей Верланов заявил, что за время своей работы новая налоговая благодаря ликвидации мошеннических схем дополнительно принесла в бюджет более 15 млрд грн. Поэтому обвинения экс-министра финансов Игоря Уманского о якобы потере 5 млрд грн на НДС основываются на фейка, который сделали те, кто раньше зарабатывал на этих же схемах.