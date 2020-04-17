Гетманцев: нарахування від ПДВ у березні 2020 більше на 1,5 млрд грн, ніж торік

Фото: Данило Гетманцев (РБК-Україна)

Гетманцев оприлюднив свіжі дані по нарахуванню ПДВ, які спростовують звинувачення в недоотримані бюджетом коштів від податку

База податку на додану вартість (ПДВ) у державному бюджеті за березень 2020 року становила 856,5 млрд грн, нарахування - 20,7 млрд грн, що говорить про підсумкове навантаження 2,42%, тоді як в аналогічному періоді 2019 року база становила 916,6 млрд грн, нарахування - 19,1 млрд грн, а навантаження - 2,08%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку голови податкового комітету Верховної ради Данила Гетманцева в Facebook.

"Щодо дивно довго незгасаючого скандалу авторства самого яскравого міністра в історії вітчизняних фінансів, якого полюбили в опозиції, повідомляю що ПДВ за березень 2020 року склав (грн): база 856,5 млрд, нарахування 20,7 млрд. Разом, навантаження 2,42%. Рідкісний випадок, коли скандал, пов'язаний з відставкою міністра триває довше, ніж перебування його на посаді", - написав Гетманцев.

Нагадаємо, раніше Данило Гетманцев заявив, що Нова податкова припинила більшу частину системних схем зловживання з ПДВ, які були за попередньої влади.

Крім того, Гетманцев назвав звинувачення екс-міністра фінансів Ігоря Уманського про 5 млрд грн, які нібито держава недоотримала від "скруток" з ПДВ або інших так званих схем безпідставними й такими, що не знаходять підтвердження.

Також в інтерв'ю OBOZREVATEL голова ДПС Сергій Верланов заявив, що за час своєї роботи нова податкова завдяки ліквідації шахрайських схем додатково принесла до бюджету понад 15 млрд грн. Тому звинувачення екс-міністра фінансів Ігоря Уманського про нібито втрату 5 млрд грн на ПДВ ґрунтуються на фейку, який зробили ті, хто раніше заробляв на цих схемах.